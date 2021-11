Nữ ca sĩ tiểu tiện vào mặt fan nam ngay trên sân khấu gây sốc

New York Post đưa tin, tối thứ Năm tuần trước (11/11), nhóm nhạc Brass Against tham gia show diễn tại lễ hội âm nhạc Welcome to Rockville 2021 ở Daytona, Florida, Mỹ.

Trong lúc cover ca khúc "Wake Up" của nhóm nhạc rock Rage Against the Machine, nữ ca sĩ chính Sophia Urista bất ngờ nói với đám đông rằng cần “giải quyết nỗi buồn” nhưng không thể vào nhà vệ sinh.

Sau đó, ngôi sao nhạc rock đang lên mời một fan nam lên sân khấu, hướng dẫn người này nằm xuống trước khi tụt quần và “xả” vào mặt anh ta.

Sophia Urista mời fan nam lên sân khấu và yêu cầu anh ta nằm xuống.

Cô khiến khán giả sốc nặng bởi hành động tiểu tiện vào mặt fan nam

Hành động này không chỉ những người có mặt tại sự kiện “sốc” nặng, mà còn gây ra “làn sóng” phẫn nộ trên cộng đồng mạng thời điểm video ghi lại sự việc lan truyền. Nữ ca sĩ 36 tuổi phải hứng chịu vô số lời chỉ trích nặng nề như: “Thật kinh tởm! Tôi nghĩ cả hai đều có vấn đề về đầu óc”, “Hành vi này quá điên rồ”, “Điều này có được xem là quấy rối tình dục và sẽ bị truy cứu hình sự không?”, “Rác rưởi”…

Đáp lại phản ứng dữ dội từ dư luận, Brass Against đã đăng lời xin lỗi trên Twitter: “Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời tại Welcome to Rockville. Sophia bị cuốn theo và không làm chủ được mình. Đó không phải là điều mà những thành viên còn lại trong ban nhạc mong đợi, cũng không phải là điều các bạn sẽ thấy lại tại các buổi biểu diễn của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã mang đến một đêm tuyệt vời”.

Bên cạnh đó, khi được hỏi ai là người dọn dẹp “hậu quả”, Brass Against trả lời: “Sophia đã dọn dẹp sau khi chúng tôi rời sân khấu”.

Brass Against đã xin lỗi về hành vi thiếu kiểm soát của ca sĩ chính.

Tuy nhiên, sự việc không chỉ dừng lại ở lời xin lỗi. Phát ngôn viên của Cảnh sát Bãi biển Daytona, Messod Bendayan, cho biết đã nhận được phản ánh của người dân thông qua tin nhắn Facebook và đang tiến hành điều tra vụ việc.

Tờ The Daytona Beach News-Journal chỉ ra, việc thực hiện hành vi khiếm nhã như phơi bày bộ phận sinh dục nơi công cộng có thể bị phạt một năm tù giam hoặc 1.000 USD.

Tác giả: Tú Oanh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong