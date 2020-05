Nữ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam: Thạc sĩ Luật học, nhiều năm “đầu quân” trong ngành thanh tra

Hồi tháng 7/2019, bà Lê Thị Thủy - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Đại biểu Quốc hội Khoá XIV được Bộ Chính trị quyết định điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại thời điểm nhận nhiệm vụ, bà Lê Thị Thủy cho biết sẽ cố gắng cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đoàn kết một lòng kế thừa các kinh nghiệm, thành quả của nhiệm kỳ trước; phát huy truyền thống, trí tuệ của đảng bộ, sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thế mạnh của vùng đất địa linh nhân kiệt thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, Đại hội lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Lê Thị Thủy. Ảnh: Đảng Cộng sản

Về lý lịch công tác, bà Thủy (SN 1964) vốn là Thạc sĩ Luật học. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống yêu nước và có công với cách mạng tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, bà Lê Thị Thủy sớm ý thức tinh thần cách mạng, đã không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành trong sự nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 1986, và Thủy về nhận công tác tại Nghệ An với bước khởi đầu sự nghiệp của mình là giảng viên Trường Hành chính tỉnh Nghệ An.

Sau 10 năm làm giảng viên tại Trường Hành chính, Trường Quản lý Nhà nước và Trường Chính trị tỉnh Nghệ An và 5 năm làm chuyên viên Tổ cơ chế, chính sách - Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An (trong đó, có một nhiệm kỳ làm Đại biểu Quốc hội Khoá IX), bà được tổ chức điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Bước vào ngành thanh tra được 3 năm, tháng 8/2004, bà tiếp tục được điều động về cơ sở để rèn luyện, bồi dưỡng với chức vụ là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên.

Tháng 8/2005, bà được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

Cũng trong năm này, vào tháng 11, bà được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, phân công giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Trong thời kỳ đảm nhiệm chức danh này, bà đã đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra tỉnh nhà.

Tháng 11/2008, bà tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Gắn bó công tác với vùng đất Nghệ An suốt 25 năm, tháng 11/2010, bà được Ban Bí thư điều động về công tác tại Thanh tra Chính phủ, giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Năm 2015, bà được bầu làm Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (tháng 1/2016), bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó, được giới thiệu và đã trúng cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

Tháng 8/2016, bà được Bộ Chính trị điều động về giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 6/2018, bà làm Bí thư Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và sau đó được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020.