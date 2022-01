NÓNG: Tạm giữ mẹ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội và nhân tình để điều tra hành vi bạo hành

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội, trưa 19/1 lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, công an đã tạm giữ mẹ của bé Đ.N.A và người tình.

Theo lời vị lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất, người tình của mẹ cháu A. sinh năm 1992, làm nghề thợ mộc, trú tại xã Thạch Hoà, chưa lập gia đình và chưa có tiền án, tiền sự.

Bé Đ.N.A hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

"Chúng tôi chỉ đạo công an điều tra ngay sau khi nhận tin về vụ việc. Hiện công an huyện đã có báo cáo gửi công an thành phố. Chính quyền xã Canh Nậu cũng đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình ông nội cháu A.10 triệu đồng", lãnh đạo UBND huyện Thạch Thất cho biết.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất cho hay, đơn vị triệu tập người mẹ để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc bé A. có nhiều đinh găm ở hộp sọ, nghi bị bạo hành.

Được biết, bố mẹ cháu A. sinh được 3 người con, trong đó bé A. là con út. Vào tháng 6/2021, bố mẹ cháu ly hôn, bé A. về sống với mẹ, còn bố cháu nuôi 2 chị lớn.

Người nhà bé A. cho biết hiện tình hình của bé đang rất nguy kịch.

Một người thân của bé A. cho biết, nguyên nhân mẹ cháu bé bỏ đi và mang theo A. là do chồng ham mê cờ bạc. Cùng với đó, có thể do mẹ cháu bé không có việc làm, nợ nần và dịch bệnh kéo dài nên có thể đã kéo sự việc đến hậu quả không mong muốn này.

Đáng chú ý, theo người nhà cháu A., chỉ trong vòng vài tháng, sau khi bố mẹ cháu ly hôn thì bé A. đã 4 lần phải nhập viện.

"Lần đầu tiên cháu bị dị vật ở mũi phải lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Lần thứ hai cháu bị ngộ độc thuốc sâu phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, sau đó đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Lần thứ ba chỉ cách đây tầm một tháng, tôi được thông báo cháu có 3 cái đinh trong đường tiêu hóa và đến lần này thì cháu nghi bị đinh ở đầu", người thân cháu A. kể lại.

Hiện chỉ có ông nội bé A. ở viện mong ngóng được vào gặp cháu.

Trước đó, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa H.Thạch Thất cho biết, khoảng 17 giờ 20 ngày 17/1, đơn vị này tiếp nhận bé Đ.N.A trong tình trạng hôn mê, co giật. Bệnh nhi được mẹ đưa đến cấp cứu vì gọi con không tỉnh, mẹ bệnh nhi cũng có vết sưng tấy trên đầu.

Ngay sau đó, các bác sĩ khoa cấp cứu đã chụp phim, làm chẩn đoán và phát hiện 9 vật giống đinh trong sọ não bé gái, nên đã chuyển tuyến cho bệnh nhi lên Bệnh viện Xanh Pôn, đồng thời báo Công an H.Thạch Thất.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, trước đó khoảng 3 tháng, bé Đ.N.A từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi T.Ư. Sau đó khoảng 2 tháng, Đ.N.A lại phải nhập viện ở địa phương vì có dị vật ở đường tiêu hóa.

Công an huyện Thạch Thất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ sự việc.

Tác giả: Gia Đoàn

Nguồn tin: Nhịp sống Việt