Chiều 29-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Quốc, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết phường đã phối hợp với cơ quan chức năng đóng cửa siêu thị mini V. (đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận).

Theo ông Quốc, chiều cùng ngày, phường tiếp nhận thông tin một người đàn ông (chưa xác định danh tính) có hành động "lạ" bên trong siêu thị nói trên.

Cụ thể, theo clip từ camera siêu thị này ghi lại, khoảng 14 giờ cùng ngày, một người đàn ông mặc quần sort, áo thun đen đang đứng ở quầy thực phẩm đóng gói. Trong lúc không ai chú ý, người này đã bôi nước bọt của mình lên tay sau đó lại bôi liên tục vào các gói thực phẩm đặt trong siêu thị. Người này bôi vào nhiều gói thực phẩm chủ yếu mì tôm, bún, phở...

Clip ghi lại cảnh người đàn ông bôi nước bọt vào các gói thực phẩm bên trong 1 siêu thị mini ở Đà Nẵng

Ông Quốc cho hay, ngay sau đó, nhân viên siêu thị thấy người này không đeo khẩu trang nên đã mời ra bên ngoài. Nhân viên sau đó đã kiểm tra camera và phát hiện cảnh tượng trên nên đã báo cơ quan chức năng. Ông Quốc nói ngay lập tức, phường đã cho đóng cửa siêu thị để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Cũng theo ông Quốc, khi cơ quan chức năng đến nơi thì người này đã lẩn trốn.

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng xác nhận sự việc trên và cho hay, công an quận này đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Tác giả: B.Vân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động