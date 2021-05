Nóng: Khách hủy chuyến, Cục Hàng không yêu cầu hãng bay phải hoàn phí dịch vụ cảng

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu hãng bay khi khách hoàn, hủy chuyến phải hoàn lại phí dịch vụ cảng cho khách là hoàn toàn cần thiết và phù hợp - Ảnh: C.TRUNG

Ngày 13-5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết liên quan đến một số thông tin báo chí phản ánh việc hãng hàng không chưa thực hiện hoàn trả giá dịch vụ phục vụ hành khách (PSC) và giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý (PSSC) khi hành khách thực hiện hoàn, hủy vé máy bay, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, các công ty CP hàng không: Vietjet, Tre Việt, Pacific Airlines và Công ty TNHH Hàng không lữ hành Việt Nam thực hiện hoàn trả PSC và PSSC cho hành khách theo đúng quy định.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, quy định tại điều 8 thông tư số 53/2019/TT-BGTVT ngày 31-12-2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam, PSC và PSSC là khoản thu từ hành khách cùng với giá dịch vụ vận chuyển hàng không, do các hãng hàng không thu hộ và chuyển lại cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách, dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý trên cơ sở danh sách hành khách của các chuyến bay.

"Như vậy, trường hợp hành khách hoàn, hủy vé máy bay thì khoản PSC và PSSC hãng đã thu của khách không thuộc khoản tiền hãng phải thanh toán cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ hành khách, dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý. Do đó, việc trả PSC và PSSC khi hành khách hoàn, hủy chuyến là hoàn toàn cần thiết và phù hợp" - Cục Hàng không Việt Nam khẳng định.

Do đó, cơ quan này đề nghị các hãng hàng không Việt Nam khẩn trương thực hiện. Đồng thời công khai, minh bạch thông tin về quyền lợi của hành khách, thủ tục và mức thu xử lý hoàn tiền PSC, PSSC khi hành khách hoàn, hủy vé máy bay.

Trước đó, ngày 12-5, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nghiên cứu vấn đề mà Tuổi Trẻ Online phản ánh.

Cụ thể ngày 9-5-2021, báo Tuổi Trẻ Online có bài viết Hủy vé bay, các khoản phí sân bay, phí an ninh vào túi ai? với thông tin bạn đọc Thái Việt đặt câu hỏi về sự minh bạch từ các hãng hàng không và các sân bay về phí sân bay và an ninh sân bay trong trường hợp hành khách hủy vé, bỏ vé vì bất kỳ lý do gì. Tiếp theo, ngày 11-5 báo Tuổi Trẻ Online có bài viết Khách hủy chuyến bay, hãng bay ẵm luôn tiền phí cảng, chỉ mình Vietravel Airlines trả lại.

Trong đó đề cập nội dung: tình trạng hủy chuyến bay tăng, nhiều hành khách thắc mắc khi hủy, các khoản phí như dịch vụ cảng và phí soi chiếu an ninh có được hoàn trả hay không.

"Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, các hãng hàng không liên quan nghiên cứu, xử lý nội dung các bài báo nêu và có văn bản trả lời báo Tuổi Trẻ; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 17-5-2021" - công văn của Bộ Giao thông vận tải nêu rõ.

Theo quy định hiện hành, phí soi chiếu an ninh tại sân bay là 20.000 đồng/hành khách. Phí phục vụ hành khách tại sân bay chia theo 3 nhóm sân bay với các mức 60.000 - 80.000 - 100.000 đồng/hành khách. Hai loại phí trên được các hãng hàng không thu hộ cho đơn vị khai thác sân bay và chuyển phí này cho sân bay khi hành khách thực hiện chuyến bay, hãng hàng không được hưởng 1,5% vì công thu hộ.

Như Tuổi Trẻ Online phản ánh, nhiều hành khách cho biết khi họ mua vé máy bay với điều kiện không hoàn vé, đổi ngày bay nếu vì lý do gì họ hủy vé, không đi chuyến bay đó nữa thì các hãng hàng không nước ngoài vẫn trả lại cho hành khách 2 khoản phí trên vì chưa sử dụng dịch vụ tại sân bay. Trong khi đó, nhiều hãng hàng không trong nước không trả lại hành khách khoản phí mà họ thu hộ sân bay này.

Một chuyên gia hàng không cho biết vé máy bay có 2 loại là được hoàn và không hoàn. Hiện các vé không được hoàn, các hãng "ẵm" luôn số tiền thu hộ. Khoản tiền này cần được làm rõ với khách hàng. Bởi bản chất tiền thu hộ không trả cho sân bay thì phải hoàn lại cho khách.

Cũng theo vị chuyên gia này, có một số hãng bay như Air France, Ryanair hoặc Air Asia... hành khách không bay, tùy thuộc loại vé sẽ được hoàn lại phí sân bay và soi chiếu an ninh. Hành khách chỉ cần vào website của hãng và làm theo hướng dẫn, số tiền sẽ được hoàn lại trong vòng 6 tháng kể từ ngày đề nghị.

Tác giả: CÔNG TRUNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ