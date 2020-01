Nóng: Công an Hà Nội bắt giữ hơn 2 tấn TPCN và thuốc chữa bệnh tâm thần nghi giả

Được biết, sáng ngày 9/1 đối tượng có tên là Lý Thị Thùy Linh (sinh năm 1991, hiện đang sống tại số 1, ngách 224/80 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ , quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), đang trên đường vận chuyển 01 thùng catton bằng xe máy có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiếm tra, Đội chống hàng giả phát hiện bên trong thùng catton do Lý Thị Thùy Linh vận chuyển có 200 lọ thuốc tân dược Pharcoter, trên nhãn dán vỏ lọ thuốc thể hiện đơn vị sản xuất là Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Pharbaco, địa chỉ số 160 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP Hà Nội; 20 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu Cerebrum, trên vỏ hộp thể hiện sản phẩm có xuất xứ tại Pháp, không có thông tin đơn vị nhập khẩu và phân phối.Qua kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa do Lý Thị Thùy Linh vận chuyển đều không có hóa đơn, chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu là giả. Vì vây, Đội Chống hàng giả đã mời Lý Thị Thùy Linh về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Đối tượng Linh và Thông cùng toàn bộ số lượng thuốc nghi giả

Sau khi vụ việc xảy ra, Đại diện Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I – Phartaco (đơn vị sản xuất thuốc Pharcoter) khẳng định:” 200 lọ thuốc uống Pharcoter thu giữ của Lý Thị Thùy Linh là hàng giả không phải thuốc uống Pharcoter do Công ty sản xuất, phân phối trên thị trường”.Tại cơ quan điều tra, Lý Thị Thùy Linh khai nhận vận chuyển số thuốc tân dược và thực phẩm chức năng trên cho Lý Mạnh thông, sinh năm 1988, quê quán: xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, hiện trú tại số 3, ngách 224/80 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Đối tượng Linh khai số hàng giả trên do Thông đặt sản xuất về tập kết tại nhà ở, sau đó cùng Linh đóng gói thành thành phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Số lượng thuốc giả thu giữ được lên đến hơn 2 tấn

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội ngay lập tức tiến hành khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở và kho chứa hàng của Lý Mạnh Thông tạo số 1 và số 3, ngách 224/80 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội và thu giữ 5441 hợp thực phẩm chức năng và thuốc tân dược có dấu hiệu nghi giả, hàng nghìn chai, vỏ lọ trắng bên trong chứa viên nang trắng chưa dán tem, nhãn, hàng nghìn bao bì tem, nham mác. Số lượng hàng thu giữ được ước tính hơn 2 tấn.

Trong quá trình làm việc với Công an TP Hà Nội, Lý Mạnh Thắng khai nhận đặt sản xuất viên nang trắng, vỏ lọ của một Công ty có trụ sở tại Hải Dương, về tập kết tại nhà ở của Thông. Thông cũng khai nhận mình đặt in tem, nhãn, vỏ bao bì của một đơn vị in ấn có trụ sở tại Hà Nội. Thuốc và thực phẩm chức năng giả được thông khai tiêu thụ tại các nhà thuốc ở khu vực Bệnh viện tâm thần Trung ương I ở huyện Thường tín, TP Hà Nội và nhà thuốc ở các tỉnh lân cận Hà Nội.

Trung tá Kiều Hữu Việt cùng toàn bộ số thuốc nghi giả thu được tại nhà đối tượng Thông

Trung tá Kiều Hữu Việt, Đội trưởng đội chống hàng giả - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Công an TP Hà Nội cho biết:” Tại nhà ở của Thông phát hiện được rất nhiều sản phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh. Hầu hết số lượng thực phẩm chức năng này được đối tượng bán tại các nhà thuốc và bệnh viện tâm thần, dùng chữa trị cho các bệnh nhân tâm thần. Thực tế, hàm lượng thuốc thì chúng tôi chưa giám định, nhưng có thể khẳng định một điều, tất cả thuốc giả do đối tượng Thông sản xuất ra dùng chữa trị cho bệnh nhân tâm thần thì không biết bao giờ mới hết tâm thần được”.

Trung tá Việt cho biết thêm, các đối tượng khai nhận mỗi hộp thuốc chỉ có giá thành khoảng 20.000 đồng nhưng khi bán cho các đại lý, hiệu thuốc thì lên tới 80.000 đồng và khi tới tay người tiêu dùng thì từ 300.000 - 500.000 đồng.

Ngày 10/01/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh bắt giữ Lý Mạnh Thông và Lý Thị Thùy Linh về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: Pháp luật Plus