'Nóng' chất vấn Tổng TTCP: 'Nghi ngờ đoàn thanh tra 'giơ cao, đánh khẽ'

Đại biểu Hoàng Đức Thắng – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị: “Hiện nay còn nhiều cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ tiến hành đã quá thời hạn theo quy định, có những cuộc đã trên 5 năm, như vậy là gấp hơn 10 lần thời gian tối đa cho phép nhưng chưa ban hành được kết luận. Đề nghị Tổng Thanh tra cho biết những cuộc thanh tra này là do không kết luận được hay do lý do nào khác và có hay không tiêu cực trong các cuộc thanh tra treo này?”.