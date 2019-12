Nóng: "Cầu vồng tuyết" của Quang Hải trở thành biểu tượng U23 châu Á

Cuộc bình chọn cho Bàn thắng biểu tượng của U23 châu Á đã chính thức kết thúc vào lúc 15h30 ngày 22/12/2019.

Theo đó, tuyệt phẩm sút phạt của Quang Hải vào lưới U23 Uzbekistan, trong trận chung kết năm 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc) đã giành chiến thắng áp đảo khi đạt tổng số 1.159.847 phiếu.

Cầu vồng tuyết" của Quang Hải trở thành biểu tượng U23 châu Á.

Số phiếu mà Quang Hải nhận được bỏ xa bàn thắng xếp thứ hai của Mahdi Torabi (U23 Iran), ghi bàn lưới của U23 Trung Quốc năm 2016, với tổng số 298.037 phiếu.

Trang chủ AFC gọi tuyệt phẩm mà Quang Hải thực hiện là "Rainbow in the Snow" (Cầu vồng trong tuyết).

Đó không chỉ là một bàn thắng đẹp đơn thuần, mà còn mang nhiều ý nghĩa và mãi đọng trong tim người hâm mộ Việt Nam, thể hiện giá trị đồng đội, niềm tin, cũng như khát vọng chiến thắng.

Bàn thắng Quang Hải trong trận chung kết U23 châu Á 2018 được AFC nhận định: "Mặc dù U23 Uzbekistan đã giành chức vô địch nhưng Quang Hải mới chiếm giữ khoảnh khắc nằm ngoài trí tưởng tượng bằng bàn thắng có tên "cầu vồng trong tuyết" ở trận chung kết. Đây là một trong 5 bàn thắng siêu đỉnh được ghi bởi các tiền vệ tại VCK U23 châu Á. Nó tạo nên một trong những khoảnh khắc chưa từng thấy ở giải đấu".

Việc được chọn là bàn thắng biểu tượng của VCK U23 châu Á là nguồn động viên tinh thần đáng kể đối với cá nhân Quang Hải và U23 Việt Nam ngay trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020 - nơi thầy trò HLV Park Hang Seo tranh tài với tư cách là đương kim Á quân.