NÓNG: Bắt bà chủ công ty xăng dầu ở Sài Gòn liên quan vụ 200 triệu lít xăng giả

Ngày 27/11, Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an TP.HCM, các cục nghiệp vụ Bộ Công an cho hay, đã khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc với Lê Thị Anh Thư (SN 1968, ngụ quận Gò Vấp, là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Biên Khoa) vì có liên quan đến chuyên án 920G đường dây buôn lậu xăng dầu giả.

Công an có mặt tại cây xăng ở đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp.

Theo đó, sáng cùng ngày, các lực lượng đã có mặt tại nhà riêng của Thư ở địa chỉ số 287 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp và nơi làm việc của bà ở số 261 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM để tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét…

Công an đọc lệnh khám xét nơi ở với Thư

Tất cả các quyết định này được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Trong quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của Thư, công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Công an xác định, bà Thư bị bắt do có liên quan đến hành vi buôn lậu trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn (khoảng 200 triệu lít) do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Được biết, Công Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa có ngành nghề kinh doanh đại lý, môi giới, đấu giá, bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh, vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Tác giả: Viết Phong

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị