Your browser does not support the video tag.

Nổ lớn nhấn chìm nhà hàng Trung Quốc trong biển lửa

Ngọn lửa bao trùm nhà hàng khi vụ nổ xảy ra (Ảnh: Weibo)

Theo Dailymail, sự việc xảy ra vào 12h40 trưa ngày 18/11 tại một nhà hàng nhỏ ở Mịch La, Nhạc Dương, Hồ Nam, Trung Quốc. Giới chức Mịch La xác nhận không ai thiệt mạng trong vụ việc và 34 người đã bị thương, trong đó 1 trường hợp bị thương nặng.

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đang điều tra về nguyên nhân của vụ việc. Báo địa phương Xiao Xiang cho biết vụ nổ có thể xảy ra vì bình ga hoặc nồi áp suất bị nổ.

Đoạn video ghi từ camera an ninh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy diễn biến của vụ việc. Ban đầu, dường như trục trặc đã xảy ra khiến khói bốc lên từ nhà hàng. Các nhân viên vội vàng chạy ra khỏi đám khói, nhưng đã quay lại sau vài giây để kiểm tra tình hình.

Khi họ tiến đến gần cửa, vụ nổ lớn đã bùng phát, biến nhà hàng chìm trong một quả cầu lửa khổng lồ. Đoạn video kết thúc với hình ảnh mọi người bỏ chạy, trong đó có một người bị bắt lửa toàn thân.

Một đoạn video khác được đăng tải trên trang chia sẻ Pear cho thấy mọi người tụ tập bên ngoài nhà hàng trong khi khói đen đang bốc lên. Một người bị thương và đầu và tay xuất hiện trong đoạn video này.

Một người bị bắt lửa toàn thân vội bỏ chạy sau vụ nổ (Ảnh: Weibo)

Khói đen bốc lên từ nhà hàng sau vụ nổ (Ảnh: Pear)

Tác giả: Đức Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí