Những vụ việc 'ồn ào trên mạng xã hội' liên quan bà Nguyễn Phương Hằng hiện ra sao?

Đầu tiên bà Hằng liên tục livestream tố cáo ông Võ Hoàng Yên lợi dụng lòng tốt của bà để nhận rất nhiều tiền bạc nhưng lại không làm từ thiện. Sau đó bà bày tỏ nghi ngờ nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí không minh bạch về thu chi tiền kêu gọi từ thiện.

Hiện đã có ít nhất 3 vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng được cơ quan chức năng đang thụ lý.

Với vụ việc của ông Võ Hoàng Yên, không chỉ dừng lại ở những buổi livestream, bà Hằng đã làm đơn gửi đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra hành vi vi phạm của ông này.

Bà Hằng cho rằng ngoài việc lừa tiền bạc dưới danh nghĩa làm từ thiện, việc ông Yên xưng là "thần y" có thể chữa bách bệnh là lừa đảo, bởi không ai được ông Yên chữa khỏi bệnh.

Sau tố cáo của bà Hằng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc xác minh việc ông Yên chữa bệnh cho 776 người nghèo tại huyện Bình Sơn vào tháng 7-2020. Qua kiểm tra, công an xác định không có trường hợp nào được chữa khỏi bệnh. Việc khám chữa bệnh của ông Yên là phản khoa học.

Không chỉ dừng lại ở việc tố cáo ông Yên, bà Hằng còn tố cáo nghệ sĩ Hoài Linh "ngâm" tiền kêu gọi tiền từ thiện đồng bào miền Trung. Sau đó Hoài Linh xác nhận đã kêu gọi được 14 tỉ nhưng do bận, do dịch bệnh nên chưa đi trao được.

Sau Hoài Linh, bà Hằng tiếp tục nêu tên các nghệ sĩ khác đã kêu gọi quyên góp tiền từ thiện như Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng…

Sau nhiều lần "lời qua tiếng lại trên mạng", các nghệ sĩ đã làm đơn tố cáo ngược lại bà Hằng. Cụ thể ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên... đều gửi đơn đến Công an TP.HCM tố cáo bà Hằng vu khống, nhục mạ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm và gây thiệt hại lớn cho mình.

Như vậy cho đến nay đã có ít nhất 3 vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng được cơ quan chức năng đang thụ lý.

Thứ nhất, vụ án bà Hằng tố cáo Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ này sau khi thụ lý và thu thập chứng cứ, giám định các tài liệu, Công an TP.HCM đã thông báo cho bà Hằng biết cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra.

Vụ thứ hai, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an mới đây đã ra thông báo và đề nghị công an các địa phương kiểm tra, xác minh. C02 đã gửi văn bản yêu cầu Công an TP.HCM rà soát các đơn tố cáo liên quan đến các cá nhân kêu gọi từ thiện. Công văn nêu rõ tên các cá nhân Võ Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng. Vụ này mặc dù bà Hằng không viết đơn tố cáo nhưng Bộ Công an đã nắm bắt các thông tin liên quan đến các chia sẻ của bà Hằng và chủ động rà soát, thu thập bằng chứng.

Vụ thứ ba là vụ bà Hằng bị chính các nghệ sĩ tố cáo. Trong đó, Công an TP.HCM đã chuyển đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) tới Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền.

Chủ động xác minh khi có dư luận

Liên quan việc Bộ Công an chủ động rà soát các thông tin, đơn thư liên quan đến tố cáo các cá nhân trục lợi từ thiện từ phản ánh của bà Hằng, lãnh đạo một viện KSND cấp quận tại TP.HCM cho rằng chỉ cần một vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm thì các cơ quan tố tụng sẽ chủ động rà soát. Đây là quy định tại thông tư 28/2020 của Bộ Công an, về việc tiếp nhận thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm phản ánh qua phương tiện thông tin đại chúng, qua thư điện tử, báo nói, báo hình.

Đối với thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng thì cán bộ được phân công phải tiếp nhận bằng cách sao chụp, ghi chép hoặc in bài viết ra giấy báo cáo lãnh đạo, chỉ huy để xử lý. Còn đối với tin báo về tội phạm đã xác định được dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó ghi nhận và giải quyết.

Thời gian qua, các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng về việc các "nghệ sĩ trục lợi từ thiện" đã khiến dư luận xã hội hết sức quan tâm. Do đó dù có đơn tố cáo hay không thì cơ quan điều tra cũng chủ động nắm bắt thông tin, rà soát.

Vị này còn cho biết, trước đây có vụ đầu cơ khẩu trang của một giám đốc bệnh viện cũng bắt đầu từ việc tố cáo nhau trên Facebook. Sau đó cơ quan điều tra cũng vào cuộc và thu thập dữ liệu điện tử từ chính các bài viết trên Facebook để làm tài liệu điều tra. Do đó việc cơ quan điều tra Bộ Công an chủ động thu thập tin báo tố giác tội phạm từ livestream của bà Hằng là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật.

