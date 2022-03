Những vị trí nên để két sắt trong nhà

Sau đây Phong thủy Phùng Gia chỉ cách làm két sắt hợp phong thủy giúp cho ngôi nhà thu hút và tích tụ nhiều tài khí, phát huy sức mạnh trợ vận cho gia đình.

Bố trí két sắt vào cung vị tụ tài trong ngôi nhà

Nếu gia chủ đặt vào vị trí này, thì tài khí của toàn bộ cuộc đất sẽ được tích tụ ở két sắt và phân bổ năng lượng, phù trợ cho tất cả các thành viên ở trong cuộc đất đó.

Để xác định được vị trí tụ tài trong nhà, gia chủ sẽ xem xét theo cửa chính ngôi nhà. Nếu cửa chính nằm ở giữa mặt tiền sẽ có 2 vị trí tụ tài tại 2 căn phòng nằm ở 2 góc trong cùng bên trái và bên phải của ngôi nhà. Nếu cửa chính ở bên trái, vị trí tụ tài sẽ nằm ở góc trong cùng bên phải ngôi nhà.

Ngược lại, nếu cửa chính ở bên phải vị trí tụ tài sẽ nằm ở căn phòng góc trong cùng bên trái nhà. Sau khi xác định được căn phòng tụ tài trong nhà, gia chủ tiếp tục tìm điểm tụ tài trong căn phòng đó.

Bố trí két sắt vào cung bản mệnh của người trụ cột gia đình

Két sắt được an vị vào cung bản mệnh của người nào, toàn bộ tài khí trong nhà sẽ chỉ tụ về một mình người đó. Đây phải là người trụ cột trong gia đình, có vận trình sự nghiệp thịnh vượng nhất. Trong đó cung Quý Nhân sẽ giúp cho người này có nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, giúp đỡ trong công việc cũng như cuộc sống. Cung Dịch Mã giúp gia chủ có cơ hội thăng quan tiến chức, có địa vị, chỗ đứng vững chắc và ổn định, được người đời kính nể. Và cung Thiên Lộc sẽ giúp cho người này có khả năng làm chủ, quản lý tốt tài chính trong gia đình, tránh thất thoát tiền bạc.

Tùy theo mong muốn mà các bạn sẽ chọn ra vị trí tụ tài phù hợp để an vị két sắt. Ngoài ra, tùy từng trường hợp, gia chủ sẽ chọn 1 trong 2 phương án vừa rồi để an vị két sắt. Nếu trong nhà có nhiều người cùng đi làm, đều cần phát triển sự nghiệp thì nên an vị két sắt vào cung vị tụ tài của toàn bộ căn nhà. Khi đó tài lộc sẽ được chia đều cho tất cả mọi người. Nếu chỉ có một người làm kinh tế chính thì tốt nhất nên an vị két sắt vào cung bản mệnh của người đó.

Hướng két sắt

Két sắt tốt nhất nên được đặt nằm ngang và vuông góc với ngôi nhà. Nghĩa là không hướng ra ngoài đường, cũng không được hướng vào phía trong nhà. Như vậy mới có thể phát huy công năng một cách tối ưu nhất.

Dùng vật phẩm phong thủy với két sắt

Các bạn có thể đặt trên két sắt một chiếc bể cá nước vòng. Khi nước chuyển động tròn thuận theo chiều kim đồng hồ, chậm rãi, ở giữa sẽ có đường khí tụ. Đây được gọi là thủy khí, mà thủy sinh tài. Do đó khi đặt bể cá trên két sắt, sẽ gia tăng sức mạnh tụ tài cho két sắt.

Tuy nhiên, nói về công năng tụ tài, không thể không nhắc tới bảo vật là tượng ông Quản Gia Quản Tài. Tay phải Ngài mang thỏi vàng, biểu tượng cho tiền tài luôn dư giả, mang đến cho chủ nhân sự may mắn, thuận lợi trong công việc. Tay trái Ngài giữ cuốn sổ tượng trưng cho óc tổ chức, khả năng quản lý công việc, lên kế hoạch hiệu quả, là những phẩm chất mà gia chủ cần hướng tới. Ông Quản Gia đặt trên két sắt không chỉ có vai trò chủ tụ tài, mà còn chiêu cầu, tích tụ tài khí một cách mạnh mẽ.

Đây là bảo vât quý giá mà bất cứ gia đình nào cũng nên cất giữ trong nhà. Ngoài ra, để con đường sự nghiệp vượng phát, quan lộ hanh thông, các bạn cần có đủ tâm, trí và lực. Hãy trau dồi bản thân mỗi ngày để mau chóng đạt được, sớm chạm tới thành công.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tác giả: Thủy Linh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn