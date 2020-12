Những vi phạm khiến ông Tất Thành Cang bị khởi tố, bắt giam

Ông Tất Thành Cang sinh ngày 5/2/1971 (quê quán Xã Long An, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An). Ông Cang hiện cư ngụ tại đường Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, TP.HCM. Sự nghiệp chính trị của ông Cang bắt đầu từ vị trí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM (giai đoạn 2004-2009). Từ 2009-2012, ông là Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND Quận 2. Năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ tháng 10/2012 đến tháng 6/2014, ông Tất Thành Cang làm Giám đốc Sở GTVT TP.HCM; Tháng 6/2014-12/2015, ông làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Tháng 11/2015, ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 12/2015, ông được miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2016. Tháng 1/2016, ông Cang được bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đến tháng 2/2016, ông được Thành ủy phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Tháng 12/2018, Hội nghị Trung ương 9, khóa XII đã thông qua việc kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng. Đến ngày 16/12, Cơ quan điều tra Công an TP.HCM cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Tất Thành Cang về hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.