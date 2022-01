Những 'uẩn khúc' chưa có lời giải phía sau vụ 4 người tử vong sau bữa cơm trưa

Sự việc rất phức tạp

Mới đây tại thôn Lai Hạ (xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) xảy ra sự việc thương tâm khi 4 người sau khi ăn bữa trưa tại gia đình ông Nguyễn Tiến Sản (49 tuổi) có biểu hiện đau bụng, nôn ói rồi tử vong.

Trao đổi với PV về sự việc đau lòng trên PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, qua các phương tiện thông tin đại chúng mấy ngày qua ông cũng theo dõi sự việc trên.

Theo PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh sự việc trên rất phức tạp bởi 9 người ăn cùng mâm, cùng bữa, cùng chỗ mà 4 người tử vong còn 5 người khác bình thường.

Nếu trong bữa ăn mà có thực phẩm nhiễm độc thì có thể do sức khoẻ của mỗi người khác nhau mà người bị nặng tử vong còn người nhẹ sẽ có triệu chứng bình thường và qua khỏi.

Tuy nhiên, trong sự việc tại Hưng Yên lại không có hiện tượng như ngộ độc thức ăn bình thường. Bởi chỉ có 4 người có biểu hiện nhiễm độc và tử vong trong thời gian rất ngắn còn 5 người khác lại bình thường.

PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh khẳng định chắc chắn những người tử vong ở Hưng Yên là bị trúng độc. Tuy nhiên trúng độc từ đâu, chất độc gì thì phải chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Vị PGS.TS. đưa ra 2 khả năng bị trúng độc là do quá trình bảo quản thức ăn gây ra hoặc chế biến không an toàn cũng có thể gây ra hiện tượng tử vong.

Tuy nhiên nếu bị nhiễm độc do độc tố từ thức ăn thì mọi người ăn cùng đều bị.

Còn loại nhiễm độc thứ 2 là do bị người khác bỏ độc vào thì trong trường hợp này công an đang điều tra, làm rõ và không ngoại trừ khả năng gia đình bị đầu độc.

Nhưng nếu xét về mặt mâu thuẫn trong cuộc sống thì khả năng bị đầu độc là khó xảy ra bởi gia đình nạn nhân là gia đình chân chất và bữa cơm trưa chỉ là ngẫu nhiên chứ không có sự chuẩn bị từ trước và không có người lạ mặt đến, thức ăn chỉ là những loại bình thường hàng ngày không có gì độc đáo hay sơn hào, hải vị.

"Trong trường hợp này nếu nghi ngờ bị hạ độc tôi cho rằng không có căn cứ lắm. Bởi nếu hạ độc thì người thực hiện phải đạt được mục đích như trả thù hoặc gia đình bị hạ độc là những người quyền quý, làm ăn lớn.

Còn đây gia đình hoàn toàn bình thường nếu ra tay hạ độc để triệt hạ nhau thì sẽ không có cơ sở để hạ độc.

Đây là một vấn đề khá phức tạp và tôi cũng có suy nghĩ vì sao lại bị độc, còn việc 4 người tử vong trúng độc là điều chắc chắn...", PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh nhận định.

Không phải là sự nhiễm độc ngẫu nhiên?

Vị PGS.TS. cho biết thêm, có thể trong bữa ăn không bị độc từ yếu tố bảo quản thức ăn mà do nhiễm vào từ quá trình trồng cây, chế biến hoặc thuốc trừ sâu có trong rau củ.

Trong trường hợp này thì lượng độc nhiễm vào thực phẩm sẽ không thể đến mức độ gây ra cái chết cho 4 nạn nhân.

Bởi chỉ có thể bỏ trực tiếp thuốc trừ sâu vào thức ăn thì mới có thể gây ra cái chết cho 4 người.

Trong sự việc trên có thể thấy lượng độc rất cao nên các nạn nhân tử vong nhanh và nhiều.

Sự việc là rất đau thương và có thể là khủng khiếp nên Viện khoa học Hình sự Bộ Công an đã vào cuộc để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của các nạn nhân và tìm ra chất độc vì sao các nạn nhân trúng độc.

Vị PGS.TS. mong muốn cơ quan chức năng cần sớm có kết quả điều tra để tránh gây hoang mang trong dư luận.

"Tôi cho rằng đây không phải là sự nhiễm độc ngẫu nhiên do thực phẩm bị nhiễm độc. Sự việc này chắc chắn công an sẽ làm đến nơi, đến chốn và sẽ có kết luận cuối cùng.

Nếu trong trường hợp bị độc do người khác sát hại thì người gây án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Còn trong trường hợp bị độc do thức phẩm thì cơ quan chức năng cần cảnh báo về nguồn an toàn thực phẩm tại địa phương để đảm bảo an toàn cho người dân.



Mọi việc đều có thể xảy ra nên kết luận cuối cùng cần chờ kết luận từ phía công an" PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh nói.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, vào trưa 26/12 tại gia đình ông Nguyễn Tiến Sản (49 tuổi, ở thôn Lai Hạ, xã Hùng An, huyện Kim Động) tổ chức ăn cơm trưa với các con, cháu. Sau đó xảy ra vụ việc đau lòng 2 người con gái và 2 cháu ngoại của ông Sản tử vong. Trong bữa trưa của gia đình ông Sản có 9 người gồm vợ chồng ông Sản và gia đình 2 người con gái là chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi), 2 người con chị Tươi là cháu Nguyễn Văn H.N. (8 tuổi) và cháu N.T.Tr. (3 tuổi, trú ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động) và chị Nguyễn Thị Tình (25 tuổi) cùng chồng là P.V.V. (26 tuổi) 2 con là P.Th.A.B. (4 tuổi); P.G.Tr. (3 tuổi, trú xã Đồng Thanh, huyện Kim Động). Sau bữa trưa ở nhà ông bà ngoại, 2 gia đình về nhà. Đến buổi chiều, chị Tươi và cháu N., chị Tình và cháu B. có triệu chứng nôn ói, co giật được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị. Trong tối cùng ngày cháu B. và cháu N. tử vong. Chị Tươi tử vong trong chiều ngày 28/12, và đến 13h ngày 29/12, chị Tình tử vong. Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

