Những tiên đoán sai của nhà tiên tri mù lừng danh Vanga

Baba Vanga (1911-1996), tên thật là Vangelia Pandeva Dimitrova. Bà bị mù từ năm 12 tuổi sau một tai nạn, từng kết hôn nhưng chồng mất sớm, sau đó sống gần trọn cuộc đời ở vùng Rupite, thuộc dãy núi Kozhuh, Bulgaria. Bà Vanga được mệnh danh là "nhà tiên tri Nostradamus của vùng Balkan". Tuy mất đi đôi mắt nhưng bà lại sở hữu khả năng ngoại cảm và nhìn thấu tương lai. Tuy không có bất cứ điều gì để chứng minh điều này nhưng trùng hợp và bí ẩn là rất nhiều lời tiên tri của Vanga đã trở thành sự thật.

Bà Vanga được cho là đã dự đoán chính xác rất nhiều sự kiện của thế giới, tiêu biểu như vụ chìm tàu Krusk của Nga, vụ khủng bố tháp đôi 11/9 tại Mỹ, Tổng thống Nga Putin đắc cử, khủng hoảng di cư châu Âu, Brexit, nước Mỹ có tổng thống gốc Phi (Barack Obama), sự trỗi dậy của phiến quân Hồi giáo IS... Mới đây nhất, bà Vanga được cho là đã tiên tri về đại dịch COVID-19 chỉ vài tháng trước khi qua đời. Những người tin tưởng bà Vanga cho rằng dự đoán của bà có độ chính xác lên tới 85%.

Tuy nhiên, không phải lúc nào những lời sấm truyền của bà Vanga cũng chính xác. Đã có nhiều lần nhà tiên tri mù đưa ra những dự đoán sai lầm.

1. Đại dịch Ebola

Năm 2014, đại dịch Ebola bắt đầu hoành hành ở châu Phi và lây lan sang 1 số quốc gia ở châu Á khiến cả nghìn người thiệt mạng. Nhiều người cho rằng lời tiên tri của bà Vanga đã ứng nghiệm. Theo bà, chứng bệnh mưng mủ Ebola là do chiến tranh hóa học gây nên: "Năm 2014, phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học”.

Tuy nhiên sau đó, các chuyên gia đã khẳng định nguyên nhân của bệnh dịch này hoàn toàn không phải do hóa học, mà là do chủng virus Ebola gây ra. Lời tiên tri này đã không ứng nghiệm.

2. Chiến tranh thế giới thứ 3

Nhiều nhà tiên tri đã đưa ra dự đoán về nguy cơ nổ ra cuộc chiến tranh thế giới thứ 3, trong đó bao gồm cả Baba Vanga. Năm 1978, bà Vanga đưa ra lời dự đoán về chiến tranh thế giới thứ 3 rằng nó sẽ bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014.

Nhà tiên tri mù cho rằng xung đột vũ trang tại Nam Ossetia và thế giới Hồi giáo, các vụ mưu sát lãnh đạo và nguyên thủ quốc gia sẽ là nguyên cớ cho một cuộc chiến tranh thế giới bùng nổ. Ban đầu, nó sẽ là những cuộc chiến thông thường, sau đó sẽ trở thành chiến tranh hóa học và hạt nhân, trở thành thảm họa trên phạm vi toàn cầu, đe dọa sự sống của loài người. Tuy nhiên, tiên đoán này của bà đã hoàn toàn không trở thành hiện thực.

3. Ngày tận thế

Bà Vanga cũng từng dự đoán về ngày tận diệt của nhân loại. Chiến tranh hạt nhân và hóa học sẽ khiến sự sống của loài người bị hủy diệt vào năm 2012. Trước đó, nhà tiên tri Nostradamus cũng đã đưa ra những vần thơ dự đoán về ngày tận thế rơi vào năm 2012 khiến cả thế giới hoang mang Trái đất sẽ bị hủy diệt. Thế nhưng thực tế, không có bất cứ ngày tận thế nào xảy ra vào cuối năm 2012.

4. World Cup 1994

Bà Vanga từng dự đoán rằng 2 đội bóng thi đấu chung kết của World Cup 1994 sẽ có tên bắt đầu bằng chữ "B". Sau khi đội tuyển Brazil lọt vào vòng chung kết, người dân thế giới đều hồi hộp đón xem trận đấu quyết định giữa Bulgaria và Italia và nhiều người tin rằng Bulgaria sẽ lọt vào vòng chung kết như lời tiên đoán của bà Vanga. Tuy nhiên, Bulgaria đã thua. Lời tiên tri của bà Vanga chỉ đúng một nửa.

5. Châu Âu hoang tàn

Nhà tiên tri mù Vanga từng đưa ra dự đoán về một tương lai châu Âu trở thành lục địa hoang tàn, không có người sống do hậu quả của các cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang. Trên thực tế, trong những năm qua, các quốc gia tại châu Âu phải chịu nhiều thiệt hại do sự nổi dậy của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, gây ra nhiều cuộc khủng bố và bạo động, ảnh hưởng tới cả tính mạng và của cải của người dân. Tuy nhiên, viễn cảnh về một lục địa châu Âu không người sống gần như không thể xảy ra.

Tác giả: DOÃN KỲ

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn