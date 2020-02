Những mẹo nhỏ giúp nàng xóa quầng thâm ở mắt

1. Nguyên nhân gây ra quầng thâm ở mắt

Hiện tượng mắt xuất hiện các quầng thâm là điều rất nhiều người thường xuyên gặp phải. Hiện tượng này có thể bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Có thể do thức khuya, suy nghĩ quá nhiều vì áp lực công việc và cuộc sống, do mất ngủ, thậm chí do các bệnh về phụ khoa. Dù vì lí do gì thì đôi mắt xuất hiện các vết thâm đều khiến bạn trở nên thật mệt mỏi và già nua.

Hiện tượng mắt xuất hiện các quầng thâm là điều rất nhiều người thường xuyên gặp phải - Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay có rất nhiều biện pháp thẩm mỹ để xóa quầng thâm, tuy nhiên không phải ai cũng có đủ điều kiện và thời gian để tiến hành thẩm mỹ, thậm chí còn phải đối mặt với không ít rủi ro. Một cặp mắt thâm quầng luôn khiến phái đẹp tự ti hơn hẳn, không những gây mất thẩm mỹ mà lâu ngày còn có thể gây ra những tác hại xấu tới sức khỏe. Hiểu được điều này, bài viết dưới đây sẽ giúp các chị em giải đáp thắc mắc về việc làm sao để xóa đi quầng thâm ở mắt chỉ với những mẹo vô cùng đơn giản.

2. Bí quyết xóa quầng thâm ở mắt các chị em không thể bỏ lỡ

Thoa dầu hạnh nhân

Sử dụng dầu hạnh nhân là một trong những phương pháp hữu hiệu trong việc xóa tan đi quầng thâm trên mắt. Hạnh nhân hay còn có tên gọi khác là quả hồ đào, được trồng rất nhiều ở vùng Trung Đông, hiện nay đầu hạnh nhân cũng được bán phổ biến trên thị trường Việt Nam. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng trong dầu hạnh nhân chứa nhiều vitamin E cũng như các dưỡng chất khác có tác dụng xóa tan đi quầng thâm trên mắt, đồng thời cũng có tác động tốt tới làn da của chúng ta.

Sử dụng dầu hạnh nhân là một trong những phương pháp hữu hiệu trong việc xóa tan đi quầng thâm trên mắt - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi tối bạn chỉ cần rửa sạch vùng mắt của mình, sử dụng dầu hạnh nhân xoa ở ở vùng quầng thâm và massage đều. Cần chú ý để dầu không dính vào mắt khi sử dụng. Thực hiện đều đặn khoảng từ 2 đến 3 lần một tuần vào mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn sẽ thấy hiệu quả kỳ diệu của loại dầu này. Ngoài ra, dầu hạnh nhân cũng có thể được sử dụng để tạo ra loại mặt nạ dưỡng da, chống lão hóa khi kết hợp với các nguyên liệu thiên nhiên khác.

Hỗn hợp lá bạc hà và cà chua

Trong lá bạc hà có chứa các hoạt chất tẩy trắng, có khả năng làm sáng da hiệu quả. Ngoài ra, loại lá này còn được coi là “thần dược” giúp da săn chắc, sáng mịn, loại bỏ các vết mụn, tăng cường lưu thông máu. Cà chua chứa nhiều vitamin, nguồn dưỡng chất dồi dào và luôn được xếp vào những loại thực phầm làm đẹp da hàng đầu. Sự kết hợp của hai nguyên liệu này đem đến tác dụng xóa quầng thâm hữu hiệu.

Trong lá bạc hà có chứa các hoạt chất tẩy trắng, có khả năng làm sáng da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trước hết, hãy chuẩn bị một vài lá bạc hà tươi và một trái cà chua chín. Rửa sạch các loại nguyên liệu, bỏ hạt cà chua thái nhỏ, cho từng loại vào máy xay nhuyễn. Cuối cùng, trộn lá bạc hà xay nhuyễn với cà chua xay nhuyễn để tạo nên hỗn hợp dưỡng da mắt. Dùng phần hỗn hợp này thoa đều lên vùng thâm, giữ nguyên như vậy trong khoảng từ 15 đến 20 phút và thư giãn. Cuối cùng, rửa sạch phần hỗn hợp dưới mắt bằng nước ấm là hoàn thành.

Mặt nạ mắt khoai tây nghiền

Nếu bạn vẫn còn phân vân không biết làm gì để xóa đi quầng thâm trên mắt thì khoai tây chính là một sự lựa chọn hoàn hảo. Khoai tây làm món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình có giá thành khá rẻ và dễ tìm mua. Trong khoai tây có chứa một loại enzyme có tên là catecholase, loại enzym này giúp làm giảm đi các vết thâm và cả bọng mắt - đều là những nhược điểm khiến các chị em đau đầu.

Nếu bạn vẫn còn phân vân không biết làm gì để xóa đi quầng thâm trên mắt thì khoai tây chính là một sự lựa chọn hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể sử dụng khoai tây nghiền để làm mặt nạ dưỡng mắt với các thức vô cùng đơn giản. Tất cả những gì bạn cần chuẩn bị là một đến hai củ khoai tây với các dụng cụ cần thiết khác. Sau khi gọi sạch vỏ, thái nhỏ và rửa cho hết nhựa, bò phần khoai tây đã chuẩn bị vào máy xay xay nhuyễn. Sử dụng phần khoai tây nghiền này đắp lên mắt để các dưỡng chất thẩm thấu vào da. Để đạt được hiệu quả giảm quầng thâm mắt cao hơn, nhiều người cũng kết hợp khoai tây nghiền với nước hoa hồng, nước cốt chanh hoặc các tinh dầu thiên nhiên khác.

Dùng túi trà lọc

Tết này gia đình bạn có kha khá túi trà lọc đã qua sử dụng, vậy thì đừng vội vàng vứt bỏ bởi túi trà lọc giảm thâm mắt rất tốt. Túi trà lọc vốn được tạo ra từ nguyên liệu lá trà, trà xanh có chứa chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa các vết nhăn và thâm sạm trên da. Không chỉ dừng lại ở đây, túi trà còn được chứng minh là giúp điều trị các triệu chứng về mắt như đau mắt, viêm kết mạc...

Túi trà lọc vốn được tạo ra từ nguyên liệu lá trà, trà xanh có chứa chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa các vết nhăn và thâm sạm trên da - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho các nàng là nên sử dụng các túi lọc trà được làm từ trà đen hoặc trà xanh mới có thể đem lại hiệu quả tốt nhất. Cách sử dụng túi trà lọc cực kỳ nhanh chóng và đơn giản, nếu túi trà còn nguyên thì bạn chỉ việc ngâm chúng trong nước nóng để lấy nước uống, dùng phần túi đã lọc xong để nguội và đắp lên mắt trong khoảng 30 phút mỗi tối. Nhiều người cũng thực hiện bỏ các túi lọc tràn để vào ngăn đá tủ lạnh để sử dụng cũng đem lại hiệu quả tốt hơn.

Chườm đá

Chườm đá là phương pháp không chỉ làm mát vùng da quanh mắt mà còn làm giảm sưng, xóa quầng thâm mắt vô cùng hiệu quả. Đá đông lạnh tuy không chứa các dưỡng chất hay vitamin như các loại nguyên liệu thiên nhiên khác nhưng nhiệt độ nó lại đem đến hiệu quả đặc biệt. Chườm đá giúp cho các tế bào co lại, se khít lỗ chân lông, làm giảm sưng và giúp cho vùng da mặt mềm mịn.

Đá đông lạnh tuy không chứa các dưỡng chất hay vitamin như các loại nguyên liệu thiên nhiên khác nhưng nhiệt độ nó lại đem đến hiệu quả đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn ra hai viên đá có kích cỡ vừa phải rồi thoa đều lên vùng thâm mắt, massage theo vòng tròn từ trong ra ngoài. Ngoài việc sử dụng đá từ nước tinh khiết, nhiều người khi còn áp dụng một cách hiệu quả hơn đó là dùng nước đá cà phê. Không những có tác dụng làm se khít lỗ chân lông giảm thâm quầng, trong cà phê còn chứa các loại vitamin B, vitamin K và các chất có khả năng chống oxy hóa giúp cho vùng da được massage trắng sáng và căng tràn sức sống.