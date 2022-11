Những mẫu ô tô sedan hạng C cũ giá trong tầm tay đáng mua nhất hiện nay

Tính cạnh tranh của thị trường ô tô trong nước ngày càng tăng cao khi các hãng xe liên tục thay nhau ra mắt những mẫu xe ô tô mới. Điều này tạo được ấn tượng tốt trong mắt người mua xe khi họ đã có nhiều lựa chọn hơn bên cạnh những dịch vụ chăm sóc sau bán hàng ngày càng chuyên nghiệp. Tại Việt Nam, mỗi hãng xe lớn đều có nhiều dòng xe tham gia trong từng phân khúc ô tô.

Trong đó phải nhắc tới dòng xe sedan cũ hạng C. Đây là dòng xe bình dân cỡ vừa (Compact car). Phân khúc C cũng là mẫu xe phổ biến nhất trên thế giới bởi nó “vừa đủ” cho tất cả nhu cầu khi tham gia giao thông. Mẫu sedan thuộc phân khúc C gồm Toyota Altis, Honda Civic, Mazda3, Kia K3, Hyundai Elantra, Chevrolet Cruze.

Madza 3

Mẫu Mazda 3 không còn xa lạ gì với những tín đồ của dòng xe sedan hạng C. Đây là chiếc xe đứng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong thời gian dài.

Ngoại hình của xe mang phong cách thể thao cá tính và mạnh mẽ: lưới tản nhiệt dạng 3D mở rộng, viền chrome dày dặn; cụm đèn xe dạng LED với nhiều tính năng tự động tiện ích. Hai bên thân xe có những đường gân dập nổi mang đến vẻ khỏe khoắn và chắc chắn cùng với bộ lazang mâm đúc hợp kim nhôm. Phần đuôi xe được nhà sản xuất trang bị bộ ăng ten hình vây cá mập trong khá bắt mắt, cùng với đèn hậu và đèn phanh dạng LED.

Mẫu Mazda 3 không còn xa lạ gì với những tín đồ của dòng xe sedan hạng C. Ảnh: Danchoioto

Bước vào trong, dù là xe Mazda 3 cũ nhưng khách hàng vẫn sẽ cảm nhận được không gian sang trọng, rộng rãi. Người ngồi có thể thoải mái co duỗi chân mà không sợ mỏi.

Mazda 3 cũng được trang bị thêm các tiện ích như màn hình cảm ứng kích thước 7 inch, 6 loa cho âm thanh chất lượng cao, hệ thống ghế ngồi và vô lăng bọc da cao cấp, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và chỉnh điện tự động, hệ thống cửa sổ trời và cửa sổ chỉnh điện, điều hòa tự động…

Mazda 3 được trang bị 2 dạng động cơ: động cơ xăng Skyactiv 1.5L với công suất cực đại là 110 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 144Nm, động cơ xăng Skyactiv 2.0L với công suất cực đại đạt 153 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 200Nm. Xe trang bị hộp số tự động 6 cấp, tay lái trợ lực điện tạo cảm giác thoải mái và êm ái khi điều khiển xe.

Những trang bị an toàn cũng không thể thiếu. Với Mazda 3, hệ thống trang bị an toàn khá hiện đại: phân phối lực phanh điện tử EBD, chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo chống trượt TCS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử DSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, cảnh báo chống trộm, khóa cửa tự động, 4 – 6 túi khí, cảm biến lùi… Giá bán của xe Mazda 3 2014 – 2017 cũ dao động trong khoảng 450 – 600 triệu đồng.

Toyota Corolla Altis

Nếu muốn mua xe sedan hạng C cũ không nên bỏ qua cái tên xe Toyota Corolla Altis. Đến từ đất nước mặt trời mọc, Toyota Corolla Altis tự hào là một trong những mẫu xe sedan hạng C cao cấp và là đối thủ cạnh tranh với nhiều cái tên cùng phân khúc như Mazda 3 hay Honda Civic… Không phải ngẫu nhiên khi cho rằng dù xuất hiện với ngoại hình trung tính nhưng Toyota Corolla Altis vẫn không ngừng thu hút tầm mắt của nhiều người.

Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome, cản trước nối liền với hai hốc đèn sương mù mang đến vẻ trẻ trung và mạnh mẽ. Đèn xe dạng LED cho chất lượng chiếu sáng tốt và thiết kế sắc sảo đến từng đường nét. Hai bên thân xe có gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và gập chỉnh điện linh hoạt. Phần đuôi xe cũng là những thiết kế bắt mắt của dải đèn LED phục vụ đi vào ban đêm.

Khoang cabin của Toyota Corolla Altis cũ tương đương với đối thủ Mazda 3. Không gian nội thất mang đến màu sắc sang trọng và tinh tế. Ghế ngồi và vô lăng được bọc da cao cấp, các tiện ích khác cũng được trang bị đầy đủ như màn hình DVD kích thước 7 inch, các kết nối HDMI, Bluetooth tiện ích, đàm thoại rảnh tay…

Toyota Corolla Altis cũng có hai dạng động cơ: động cơ 2ZR-FE với dung tích 1.8L công suất cực đại đạt 138 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 173Nm, sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT hoặc hộp số sàn 6 cấp cho cảm giác lái nhẹ nhàng và đánh lái êm ái, linh hoạt; động cơ 3ZR-FE với dung tích 2.0L, công suất cực đại đạt 143 mã lực và momen xoắn cực đại đạt 187Nm. Cảm giác lái đầm và chắc là những gì người điều khiển cảm nhận được ở dòng xe này. Một số trạng bị an toàn của Toyota Corolla Altis như: kiểm soát lực kéo TRC, cân bằng điện tử VSC, 7 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, chống trộm thông minh… Các trang bị an toàn này đều được đánh giá là chất lượng và đạt tiêu chuẩn an toàn ASEAN NCAP 5 sao.

Mức giá tham khảo nếu có ý định mua xe Toyota Corolla Altis cũ 2014 – 2017 là trong khoảng 500 – 750 triệu đồng. Toyota Corolla Altis 2009 nằm trong thế hệ thứ 10 của mẫu xe này. Corolla Altis 2009 được phân phối dưới hình thức lắp ráp trong nước với 3 phiên bản: 1.8MT, 1.8AT và 2.0AT. Theo đó giá Altis 1.8L: 320 – 390 triệu Altis 2.0L: 350 – 420 triệu.

Honda Civic

Ứng cử viên tiếp theo của phân khúc sedan hạng C cũ đáng mua nhất không thể bỏ qua đó là Honda Civic. Xe có kích thước dài – rộng – cao của xe lần lượt là 4.540 x 1.750 x 1.435(mm), trang bị động cơ i-VTEC với dung tích 1.8L, có công suất cực đại đạt 140 mã lực tại vòng tua 4.300 vòng/phút.

Các trang bị an toàn của xe Honda Civic cũ cũng được nhà sản xuất chú trọng, tuy không quá đầy đủ nhưng cũng đảm bảo những yêu cầu cơ bản: phân bổ lực phanh điện tử EBD, chống bó cứng phanh ABS, hệ thống đèn pha HID chạy tốc độ cao, túi khí cho hàng ghế trước, gối tựa đầu, khung xe hấp thụ xung lực G-con… Giá bán xe Honda Civic cũ 2013 – 2017 dao động trong khoảng 500 – 850 triệu đồng.

Ford Focus

Cùng nằm trong phân khúc sedan hạng C đáng mua nhất, Ford Focus cũng không kém cạnh gì so với đối thủ. Nhắc đến Ford Focus là nhắc đến một xế hộp cứng cáp và khỏe khoắn ngay cả khi đã là xe qua sử dụng. Đầu xe có lưới tản nhiệt to bản hình tổ ong, đèn pha và đèn sương mù đều được trang bị phiên bản LED cho chất lượng chiếu sáng cực tốt.

Hệ thống nội thất và trang bị an toàn cũng như các đối thủ, đều mang đến cho người sử dụng cảm giác thoải mái và tiện nghi nhất có thể tuy vẫn có phần hẹp hơn một chút: ghế bọc da cao cấp, đầu CD, 9 loa cho âm thanh chất lượng tốt, điều hòa 2 vùng khí hậu tự động, điều khiển bằng giọng nói tiện nghi… Ford Focus sử dụng động cơ xăng 1.5L Ecoboost công suất cực đại đạt 180 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 240Nm, trang bị hộp số tự động 6 cấp và hệ thống trợ lái điện cho cảm giác lái mượt mà êm ái. Giá bán Ford Focus cũ 2013 – 2017 dao động trong khoảng 450 – 570 triệu đồng.

Kia Cerato

Cái tên cuối cùng được nhắc đến chính là xe ô tô Kia Cerato. Đây là mẫu xe sedan hạng C có giá thấp nhất phân khúc, thậm chí mức giá này còn cạnh tranh luôn cả nhóm xe hạng B. Vẫn là vẻ ngoài đầy mạnh mẽ và phong cách, xế hộp đến từ Nhật Bản này vẫn chiếm được rất nhiều sự quan tâm của những tín đồ xe sedan cũ.

Đầu Kia Cerato cũ nổi bật với hệ thống đèn LED từ đèn chạy ban ngày đến đèn pha HID tự động. Hai bên thân xe có gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và chỉnh điện linh hoạt, tay nắm cửa mạ crom sáng bóng và cao cấp. Đuôi xe vẫn là đèn LED hậu, có thêm đèn phanh và bộ ăng ten hình vậy cá mập, chắn bùn tiện lợi…

Một không gian cabin rộng rãi là cảm nhận của hầu hết người sử dụng khi bước vào trong xe. Người ngồi cũng có thể co duỗi chân thoải mái mà không sợ bị mỏi. Những chi tiết như vô lăng hay ghế đều được bọc da cao cấp, vô lăng tích hợp các nút bấm linh hoạt, đồng hồ phía trước tay lái có thể hiển thị thông tin đa dạng.

Ngoài ra, xe Kia Cerato cũng có những trang bị tiện ích như đầu CD, 6 loa cho âm thanh chất lượng tốt, điều hòa 2 vùng độc lập điều chỉnh tự động, trang bị hê thống lọc khí, gương chiếu hậu chống chói…

Kia Cerato sử dụng động cơ cơ xăng Nu 2.0L với công suất cực đại 159 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 194 Nm, trang bị hộp số tự động 6 cấp, trợ lực lái cho cảm giác lái êm ái và mượt mà, linh hoạt. Các trang bị an toàn cũng được ứng dụng cho Kia Cerato như 6 túi khí, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ ổn định thân xe VSM... Giá xe ô tô cũ Kia Cerato 2013 – 2017 hiện dao động trong khoảng 300 – 500 triệu đồng.

Tác giả: An Dương (T/h)

Nguồn tin: vietq.vn