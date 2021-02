Những lưu ý về cửa sổ nhà theo phong thủy để vượng khí sinh tài

Theo quan niệm phong thủy, cửa sổ ngôi nhà sạch sẽ và sáng sủa thì đôi mắt của gia đình cũng sẽ luôn tinh tường.

Cửa số nếu đặt đúng vị trí, kích thước chuẩn sẽ mang lại năng lượng tích cực giúp gia chủ may mắn, tài lộc và địa vị tăng cao. Nhưng nếu đặt cửa sổ không tốt sẽ khiến gia chủ gặp phải vận xui, mất lộc...

Nên mở cửa sổ như thế nào?

Làm cửa sổ là để mở ra, nó như đôi mắt không thể nhắm suốt hoặc "bên nhắm bên mở". Muốn vậy, hướng mở cửa sổ rất quan trọng. Thứ nhất, cửa sổ phải được mở về hướng gió tốt như nam, đông nam, tây nam và hướng ánh sáng ổn định (bắc, nam). Có khi hướng cửa chính của nhà là tây nhưng cửa sổ có thể mở được ở hướng bắc – nam bên hông thì nên tận dụng.

Thứ hai, cửa sổ mở ra cần thu vào tầm nhìn, cảnh quan đẹp cho người sử dụng bên trong đồng thời lại tránh được người ngoài nhìn vào. Do đó không nên mở cửa sổ ở đầu giường hay thẳng cuối chân giường.

Tốt nhất là chếch góc để giường ngủ nằm trong vùng khuất sáng, vừa thuận lợi cho bố trí đồ đạc, vừa tránh hung khí tác động vào người nằm.

Thứ ba, khi cửa đi phải đóng thì cửa sổ chính là miệng đối lưu không khí hữu hiệu, vì thế nên chú ý bố trí thêm các cửa sổ trên cao. Loại cửa này có ưu điểm là thoát luồng khí sát trần, tránh khí quẩn, giảm tầm nhìn ngoài vào, và bổ sung thêm được ánh sáng từ trên cao.

Nếu các cửa sổ phòng mở đối diện thẳng hàng nhau, một dạng trực xung thì luồng gió vào phòng sẽ hút rất nhanh và khó bố trí vật dụng sinh hoạt ổn định. Khi đó, nên sắp xếp đồ nội thất theo cách che chắn, giấu đi sự bài trí “thẳng hàng”, có thể là một bức bình phong hay một bức mành, hoặc đặt thêm chậu cây và rèm cửa.

Kích thước cửa sổ theo phong thủy

Kích thước cửa sổ hợp phong thủy cũng phải tương quan với kích thước cửa chính và diện tích của căn phòng. Theo quan điểm của các nhà phong thủy Nhật Bản, kích thước tiêu chuẩn của cửa sổ được chọn tương ứng theo diện tích của từng gian phòng cụ thể. Ở các nước Đông bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc thường chọn theo tỉ lệ là 1 : 6, các nước Đông Nam Á là 1 : 7 là các nước Nam Á là 1 : 8.

Còn cửa sổ ở Việt Nam thường có kích thước là 1 : 7, có thể tính toán dựa theo độ sâu của gian phòng để tính kích thước cửa đúng phong thủy. Theo phong thủy, phòng có một mặt tường có thể mở được cửa sổ đẹp và hợp phong thủy với chiều cao của khung cửa sổ nằm trong phạm vi 1/2 chiều sâu của căn phòng.

Đối với những căn phòng rộng có hai bức tường đối xứng nhau có thể thiết kế quy cách cửa sổ nhà kích thước hợp phong thủy với chiều cao cửa sổ chỉ cần đạt 1/4 chiều sâu hiệu quả của căn phòng.

Chọn kích thước cửa sổ theo thước lỗ ban hợp phong thủy thì chiều cao của cửa sổ theo phong thủy như sau, chiều cao của nền thì mép dưới của cửa sổ cao hơn nhưng không được quá 2,2m và thấp nhất từ 83cm trở lên.

Ngoài ra kích thước cửa còn phụ thuộc vào số lượng cửa bố trí trong phòng và số cánh cửa. Với 1 cửa sổ, thông thường thì phòng có diện tích nhỏ hơn 15 m2 bố trí 1 cửa, mở 2 cánh, phòng có diện tích lớn hơn 15m2 thì có thể bố trí loại cửa mở được 3 - 4 cánh, hoặc chọn 2 cửa mở hai cánh, tùy theo nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Khi chọn số cánh cửa cũng lên chọn theo quan niệm phong thủy dân gian liên quan đến cửa sổ, loại cửa 2 cánh gọi là nghênh phúc “Trường thọ” loại 3 cánh gọi là “tam dương khai thái” loại cửa 4 cánh gọi là “Tứ Quý”, loại cửa chỉ mở được một cánh thường chỉ để thiết kế cho các khu vực như tầng trệt, nhà kho, những nơi không quan trọng về mặt phong thủy.

Về độ cao của cửa so với nền nhà thì mép dưới cửa sổ phải cao hơn so nền từ 83cm trở lên, nhưng không quá 2,2m. Mép dưới cửa sổ cao quá 2,2m thì không tốt về mặt phong thủy do ở trí như vậy có thể bị hứng chịu các luồng gió dương khí và sát khí hướng đến căn phòng mà theo phong thủy hay gọi là Nhà bị “Thiên trảm sát”.

Mép dưới cửa sổ thấp hơn 83cm khiến gian phòng bị thoát âm, không khí trong phòng không nhu nhuận, thường gây các bệnh về đường hô hấp, da khô nứt nẻ về mùa đông. Vận khí gia trạch bất thường, không tích trữ được tiền bạc. Do vậy khi lựa chọn vị trí cửa sổ cho căn phòng hay ngôi nhà bạn cần chú ý để kết hợp hài hòa các yếu tố, không để âm dương xung khắc nhau.

Theo các chuyên gia, không nên dùng lưới bảo vệ bên ngoài cửa sổ.

Một số lưu ý khác

Trong phòng khách nên có cửa sổ lớn giúp không gian sáng sủa, thoáng đãng để tiếp nạp được sinh khí vào nhà. Lưu ý cửa sổ phòng khách không được thiết kế quá rộng sẽ dẫn đến gió, dương khí vào nhà quá nhiều gây bất lợi cho sự ngưng tụ của khí trường. Nếu cửa sổ quá hẹp nhỏ sẽ dẫn đến phòng khách bị tối, bí bách, kém thông thoáng.

Bố trí cửa sổ phòng ngủ đẹp có ảnh hưởng lớn đến phong thủy phòng ngủ vì đây là nơi hấp thụ ánh sáng, lưu thông, điều hòa không khí cũng như các nguồn năng lượng trong phòng, giúp con người thêm mạnh khỏe và phát triển bản thân. Phòng ngủ dù lớn dù nhỏ cũng chỉ nên có tối đa 2 cửa sổ vì theo phong thủy, phòng nhiều cửa sổ sẽ không giữ được vận khí tốt. Kích thước cửa sổ nên phụ thuộc vào diện tích của phòng. Tốt nhất, bạn nên để cửa sổ có kích thước nhỏ hơn so với cửa ra vào từ 2 đến 3 lần.

Không nên bố trí cửa sổ ở đầu giường ngủ để tránh ánh nắng chiếu thẳng vào mặt người nằm ngủ, gây mất ngủ và bất an. Màu sơn tường cạnh cửa sổ cần hợp với màu rèm, khung cửa. Các gam màu nhạt thường được chọn trong phòng ngủ để tạo cảm giác dễ chịu. Lựa chọn cửa sổ phòng ngủ nên đơn giản, hiện đại, không nên quá rườm rà hoa văn tạo sự rối mắt và làm mất tính cân bằng trong phong thủy.

Cửa sổ trong phòng bếp cũng quan trọng không kém bởi nó ảnh hưởng đến trực tiếp đến gia chủ và các thành viên trong gia đình.

Cửa sổ phòng bếp giúp không khí trong bếp trong lành, dễ chịu, thoáng đãng hơn nhờ việc lấy khí và ánh sáng ngoài trời vào. Bạn nên thiết kế cửa sổ ở hướng Đông để đón nhận được ánh sáng và gió một cách tốt nhất giúp làm dịu sức nóng khi nấu nướng và cửa sổ cần thiết kế cao ngang bồn rửa bát hoặc bàn ăn trở lên.

Hiện nay nhiều gia đình dùng lưới bảo vệ bên ngoài cửa sổ. Tuy nhiên cần tránh làm lưới bảo vệ quá dày gây nhiều bất lợi cho ngôi nhà cả về mặt thẩm mỹ, ảnh hưởng đến tầm nhìn và ảnh hưởng xấu về mặt phong thủy.

