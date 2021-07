Những lỗi thí sinh thường mắc khi làm bài thi tốt nghiệp

“3 an” Ngày 2/7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn và đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 khảo sát, kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, ông Sơn nhấn mạnh 3 từ khóa an toàn, an ninh và an tâm. Cần tạo sự an tâm cho thí sinh, cán bộ, giáo viên làm thi và xã hội an tâm với kỳ thi, xử lý tốt tình huống phát sinh, ông nói. Báo cáo với đoàn kiểm tra, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa, ông Võ Hoàn Hải, nói: “Chúng tôi không điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên liên quan đến yếu tố dịch tễ tham gia công tác thi”. Ông Nguyễn Chí Thành (Bộ Công an) cho hay, theo quy định, những nơi in sao đề thi đã được đặt máy phá sóng. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế tại một số nơi, có địa phương trong khu vực thi và in sao đề thi được trang bị máy photocopy rất hiện đại, có thể bắt sóng wifi. Do đó, ông khuyến cáo Khánh Hòa cần làm theo đúng quy chế, chỉ sử dụng những thiết bị không có khả năng bắt, phát wifi, không có thẻ nhớ trong khu vực thi. NGHIÊM HUÊ