Những loại hoa nên đặt trên bàn thờ ngày Tết Đoan Ngọ, mong tiền bạc đủ đầy, gia chủ gặp may

Vào ngày 5/5 Âm lịch hàng năm, gia đình ở Việt Nam lại đón Tết Đoan Ngọ. Thời điểm này những người nông dân đã kết thúc vụ mùa và thắp hương để tạ ơn trời đất, tổ tiên đã cho một vụ mùa thắng lợi. Vậy nên nhiều gia đình đã chuẩn bị những mâm cơm cúng vô cùng kĩ lưỡng, đặc biệt cẩn thận chọn bày lên bàn thờ loại hoa đẹp nhất giúp mang lại may mắn, bình an cho gia đình.

Những loại hoa nên đặt trên bàn thờ vào Tết Đoan Ngọ:

Hoa hồng đỏ

Màu đỏ là màu may mắn nên có rất nhiều đồ vật may mắn có màu đỏ như bao lì xì, bùa bình an hay lồng đèn,… Không ngoại lệ, hoa hồng đỏ cũng là một loại hoa mang đến may mắn cho gia chủ. Vậy nên khi chọn loại hoa để thờ cúng hay muốn tìm một loại hoa có ý nghĩa tốt để dâng lên bàn thờ dịp Tết Đoan Ngọ này thì hoa hồng đỏ rất phù hợp và có thể mang đến may mắn, tài lộc cho gia chủ.



Hoa sen

Hoa sen là loại hoa mộc mạc, bình dị có mùi hương thanh khiết, sang trọng. Loài hoa này được đánh giá là có cốt cách thanh cao, thuần khiết và trong sáng. Hoa sen được nhiều người bình chọn xứng đáng là quốc hoa của Việt Nam. Hoa sen cũng gắn với nhiều câu chuyện, điển tích của nhà Phật.

Trong phong thủy, loài hoa này có ý nghĩa mang lại may mắn, thành công. Vì vậy, loài hoa này rất phù hợp để gia chủ thờ cúng trong dịp Tết Đoan Ngọ này.

Hoa đồng tiền

Cũng giống như tên gọi, loại hoa này trong phong thủy có ý nghĩa mang lại tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ. Ngoài ra, hoa đồng tiền cũng ngụ ý về sức khỏe và trường thọ. Hiện nay hoa đồng tiền cũng có thêm rất nhiều loại với đủ mọi màu sắc rực rỡ để làm cho lọ hoa thêm sinh động và tươi mới hơn.

Hoa cúc vàng

Hoa cúc vàng trong phong thủy ngụ ý mang lại may mắn và thành công. Đây cũng là loại hoa được dùng nhiều trong ngày Tết Đoan Ngọ. Ngoài màu vàng tươi ứng với hành Kim trong Ngũ hành, hoa cúc còn là loại hoa mang đến sự may mắn, trường thọ.

Những bông cúc vàng tròn đầy, nở bung rực rỡ tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy. Bởi vậy, chưng hoa bàn thờ có thể chọn hoa cúc để cầu tài lộc, may mắn đến với gia chủ

Hoa huệ trắng

Đây là loài hoa tượng trưng cho sự sung túc, no đủ vì vậy chọn hoa huệ trắng để làm hoa thờ cúng là một lựa chọn đúng đắn. Nó có thể giúp gia đình luôn được đầy đủ, sung túc và giàu sang. Hoa huệ cũng có rất nhiều màu sắc khác nhau nhưng bạn nên chọn hoa huệ trắng tinh khiết để đặt lên bàn thờ.

Hoa lay ơn đỏ

Hoa lay ơn cũng thường được bày trên bàn thờ. Tuy nhiên loại hoa này cùng với các loại khác thường được chưng vào dịp Tết Đoan Ngọ. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể tìm được hoa lay ơn vì vậy bạn hoàn toàn có thể thay bằng loại khác.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tác giả: NHẬT LINH

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn