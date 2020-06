Những hình ảnh đầu tiên phiên xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà

Sáng nay (15/6), TAND Cấp cao mở phiên xử phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của Trần Thị Hiền (45 tuổi, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại đêm 30 Tết) và Vì Thị Thu (38 tuổi) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tại trụ sở TAND tỉnh Điện Biên, TAND Cấp cao đã tiến hành mở phiên xử phúc thẩm vụ Mua bán trái phép chất ma túy đối với Trần Thị Hiền và đồng phạm (Ảnh Hữu Thắng).

Ngay từ sáng sớm, lực lượng công an đã được điều động đến tòa, mục đích bảo vệ an ninh, an toàn trong suốt phiên xét xử phúc thẩm.

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa (Ảnh Hữu Thắng).

Không quản ngại trời mưa xối xả, nhiều người dân tạm gác công việc gia đình, đến theo dõi diễn biến phiên xử. Do số lượng người theo dõi phiên tòa rất đông nên được tòa án bố trí phòng riêng để mọi người ngồi theo dõi diễn biến qua màn hình ti vi.

Người dân đến theo dõi phiên tòa được bố trí ngồi phòng riêng, theo dõi diễn biến phiên xử qua màn hình ti vi (Ảnh Hữu Thắng).

Vụ án cũng nhận được sự quan tâm theo dõi của rất nhiều cơ quan thông tấn báo chí. Các nhà báo, phóng viên đến theo dõi đưa tin vụ án cũng phải làm thủ tục tại bàn thư ký.

Mọi người đến tham dự phiên tòa làm thủ tục tại bàn thư ký (Ảnh Hữu Thắng).

Trước đó, TAND tỉnh Điện Biên đã đưa vụ án Mua bán trái phép chất ma túy; Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy ra xét xử và tuyên phạt Trần Thị Hiền (45 tuổi, mẹ nữ sinh giao gà bị cưỡng bức, sát hại đêm 30 Tết) 20 năm tù, Bùi Văn Công (44 tuổi) 20 năm, Lường Văn Hùng (28 tuổi) và Vì Thị Thu (37 tuổi) cùng lĩnh án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Bị cáo Trần Thị Hiền (Ảnh Hữu Thắng).

Riêng bị cáo Vì Văn Toán (37 tuổi, chồng Thu) lĩnh án chung thân về 2 tội Mua bán trái phép chất ma tuý và Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Dưới đây là một số hình ảnh đầu tiên phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Thị Hiền và đồng phạm.

Toàn cảnh phiên xét xử phúc thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy (Ảnh Hữu Thắng).

Đúng 8h30, HĐXX phúc thẩm vào làm việc (Ảnh Hữu Thắng).

Bị cáo Vì Thị Thu kháng cáo kêu oan (Ảnh Hữu Thắng).

Bị cáo Vì Văn Toán (Ảnh Hữu Thắng).

Bị cáo Bùi Văn Công (Ảnh Hữu Thắng).

Bị cáo Vương Văn Hùng (Ảnh Hữu Thắng).

Bị cáo Lường Văn Hùng (Ảnh Hữu Thắng).

