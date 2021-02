Những đồ vật nên có trong nhà để gia đình hòa thuận, vượng khí sinh tài

Phong thủy nhà ở là một trong những vấn đề quan trọng được rất nhiều gia đình lưu tâm. Do đó, nếu tốt, các thành viên trong gia đình sẽ có cuộc sống tốt lành và may mắn, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sự nghiệp, công việc, học tập, tâm trạng và các mối quan hệ của các thành viên trong gia đình.

Ngày nay, bên cạnh việc tìm hiểu phong thủy, hướng nhà, hướng đất, hướng cửa phòng…ngay từ khi chuẩn bị xây nhà mới, người ta còn lưu tâm đến các đồ vật phong thủy đặt trong phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ… để hóa giải tà khí âm khí trong nhà và đón nhận những điều may mắn tốt lành.

Các chuyên gia phong thủy đã chia sẻ, muốn tài vận hanh thông thì trong cuộc sống hàng ngày phải chú ý đến mọi việc, đồng thời có thể cải thiện phong thủy thông qua các vật phẩm đặt tại nhà.

Mỗi đồ vật, vật phẩm phong thủy hay linh vật phong thủy đều mang một ý nghĩa khác nhau. Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, có rất nhiều món đồ phong thủy được sử dụng cho nhà ở, tuy nhiên, không phải đồ vật phong thủy nào cũng có thể tùy tiện kê đặt trong nhà. Do đó, trước khi mua vật phẩm phong thủy, bạn cần lưu ý đến bản mệnh gia chủ, không gian đặt đồ vật để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất.

Nuôi cá là sở thích phổ biến, cá phong thủy không chỉ tăng thêm sinh khí cho gia đình mà còn là một thú vui giúp tinh thần thoải mái.

Nuôi cá chiêu tài

Từ xa xưa, cá đã được coi là linh vật mang điềm lành. Bởi vì "ngư" và "dư" trong tiếng trung có cách phát âm giống nhau nên trong phong thủy nhà, nuôi cá, đặt bể cá không chỉ làm cảnh mà còn giúp của cả trong nhà dư dả, cuộc sống gia đình thoải mái. Bể cá mini là một trong những phương pháp “kích tài vận” rất tốt trong nhà ở.

Bể cá mini đại diện cho Thủy – một trong 5 yếu tố quan trong của Ngũ Hành. Một bể cá đẹp không chỉ mang lại sức sống tươi mới cho căn phòng mà còn giúp bạn giải tỏa căng thẳng mệt mỏi. Nếu được đặt tại vị trí phù hợp như bàn làm việc, bàn trà Nhật phòng khách sẽ “xoay chuyển càn khôn” hóa hung thành cát, chuyển họa thành may mắn. Bể cá mini nên được đặt tại phòng khách, phòng ăn hoặc phòng bếp.

Còn về số lượng cá, nên tốt nhất là 1 hoặc 6 con, nhưng màu sắc của cá thì màu đen là đẹp nhất, bởi màu đen thuộc Thủy, nhưng căn cứ vào sự khác biệt của mỗi gia đình nên những nhà nghiên cứu phong thủy cho rằng số lượng, màu sắc cá cũng nên khác nhau.

Linh vật phong thủy

Mỗi linh vật phong thủy mang một ý nghĩa riêng biệt giúp chủ nhân có thêm năng lượng tích cực cho sức khỏe, sự nghiệp, hôn nhân gia đình… Trong kinh doanh buôn bán, người ta sử dụng linh vật phong thủy với mong muốn công việc được thuận buồn xuyên gió, làm ăn thuận lợi, phát đạt.

Đa số các linh vật được sử dụng trong kinh doanh gồm Tỷ Hưu, Thiềm thừ (cóc 3 chân), tượng ngựa, Kỳ lân, tượng dê… đây là các linh vật giúp trấn trạch trừ tà, đem lại may mắn và thịnh vượng cho chủ nhân.

Tì hưu là một loại linh thú may mắn trong thần thoại và truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc. Với thân hình đầu rồng, thân ngựa, chân lân, toàn bộ cơ thể tựa như sư tử, dũng mãnh uy vũ, có khả năng trấn giữ yêu ma quỷ quái, cắn xé thịt của chúng và biến thành của cải.

Từ xa xưa đã có câu chúc "Chạm một cái vào tì hưu vận thế thăng hoa, chạm hai cái tài vận cuồn cuộn, chạm ba cái một bước lên mây", ý chỉ tì hưu là linh vật cực may mắn, giúp mong ước giàu sang của con người thành hiện thực.

Tỳ hưu giúp chiêu tài lộc, hóa giải sát khí, kỵ tà.

Các loại cây thân thiện với ánh nắng mặt trời

Cây cối tượng trưng cho sinh mệnh và sức sống, cây xanh không chỉ lọc không khí rất tốt mà còn giúp con người thoải mái hơn với năng lượng tích cực. Những loại cây lá rộng, không hoa, ưa nắng sẽ giải phóng nhiều năng lượng hơn trong nhà sau khi chúng hấp thụ đầy đủ ánh sáng mặt trời. Từ góc độ phong thủy, nó có lợi cho tài sản gia chủ, giúp ích rất nhiều cho tài vận các thành viên trong gia đình.

Mội số mẫu cây cảnh phong thủy được đánh giá cao như cây tre may mắn, cây phát tài, cây lưỡi hổ, cây phú quý, cây kim tiền…

Các loại bình

Bình tượng trưng cho sự "bình an vô sự" và mang đến những điều may mắn, an yên. Nhiều bình và lọ lớn thường được đặt trong các ngôi nhà cổ để điều chỉnh phong thủy, đến nay quy luật đó vẫn còn nguyên giá trị.

Đặt những bình, lọ lớn trong nhà sẽ giúp gia đình bình an, vui vẻ.

Vật phẩm phong thủy

Qủa cầu phong thủy là biểu trưng cho trí tuệ, sự minh mẫn và may mắn. Quả cầu thủy tinh là vật khí có năng lượng vô cùng mạnh mẽ mang đến công danh tài lộc, giúp đỗ đạt khoa bảng. Tùy theo bản mệnh gia chủ để lựa chọn màu sắc quả cầu phù hợp. Lưu ý về vị trí đặt vật phẩm phong thủy. Vật phẩm phong thủy nên được đặt tại những nơi trang trọng như phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc tại nhà hoặc tại công ty, tránh đặt tại nơi tối tăm như phòng khách, nhà kho, chân cầu thang…

Thuyền buồm là biểu tượng của sự thành công trong kinh doanh. Hãy đặt tại phòng khách hoặc bàn làm việc để đạt được thành công trong các cuộc giao dịch, buôn bán, cải thiện các mối quan hệ hợp tác có lợi.

Lựa chọn những vật phẩm phong thủy phù hợp với bản mệnh của chủ nhân, không nên sử dụng quá nhiều vật phẩm phong thủy trong nhà. Chú ý lau chùi vệ sinh làm sạch các vật phẩm phong thủy. Lựa chọn hướng đặt đồ vật phong thủy phù hợp để phát huy tối đa công dụng. Tìm hiểu kỹ thông tin, chất liệu, nguồn gốc của sản phẩm trước khi mua để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Để tiếp thêm năng lượng cho vật phẩm phong thủy, bạn có thể sử dụng ánh nắng mặt trời hoặc ánh trăng. Nên tìm hiểu kỹ đặc tính của từng vật phẩm để lựa chọn cách bổ sung năng lượng phù hợp.

Tác giả: THÀNH LUÂN (TỔNG HỢP)

Nguồn tin: kinhtedothi.vn