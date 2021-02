Những điều nên làm trong ngày vía Thần Tài để lấy may, tài lộc cả năm

Đầu năm, người dân Việt ta luôn có những ngày lễ để đón các vị thần từ trên thiên giới về với hạ giới. Cụ thể, vào ngày mùng 2 tết, mọi người đón thần may mắn. Mùng 3 đón thần Tài. Mùng 4 đón các vị thần khác. Còn mùng 5 là ngày mà mọi người thường làm lễ hóa vàng. Tuy nhiên, với những người làm ăn, kinh doanh thì họ sẽ cúng thần Tài vào tất cả mọi ngày trong năm.

Thần Tài là một trong những vị thần nổi tiếng của tín ngưỡng phương Đông, chuyên quản Tài Phúc Phú Quý mang lại tài lộc, sung túc và may mắn. Do đó, ngày vía Thần Tài là một trong những dịp quan trọng nhất để cầu tài lộc, sung túc và may mắn.

Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày vía Thần Tài. Mỗi gia đình, đặc biệt là những người làm kinh doanh, buôn bán đều cúng Thần Tài, cầu xin cho một năm nhiều may mắn và tài lộc. Vậy trong ngày vía Thần Tài làm gì để lấy may, tài lộc cả năm?

Lau dọn bàn thờ

Để việc thờ cúng trong ngày vía Thần tài được suôn sẻ, gia chủ nên lau dọn thật sạch sẽ. Việc lau dọn này nên được thực hiện hàng ngày, nhưng trong ngày Thần Tài cần chuẩn bị chu đáo hơn.

Bàn thờ là một chiếc khảm nhỏ sơn son thếp vàng, bên trong khảm là bài vị Thần Tài. Trước bài vị là bát hương kê trên một khay vàng giấy, hai bên bát hương là hai cây đèn nhỏ, một khay nước gồm 3 cốc nước và 2 chén rượu. Trên bàn thờ có thể đốt 3 nén nhang hướng vào hướng Tây.

Sắm lễ cúng ngày vía Thần Tài

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, trong ngày vía Thần Tài mọi người nên làm lễ cúng Thần Tài để cầu may mắn, tài lộc. Vào ngày thần Tài, mùng 10 Tết âm lịch gia chủ có thể chuẩn bị những lễ vật sau đây để cúng lấy vía Thần Tài cầu lộc lá cả năm (gợi ý mang tính tham khảo):

• 1 bình hoa (hoa đồng tiền, hoa cúc hoặc hoa hồng)

• 5 loại trái cây

• 5 cây nhang

• 5 chum rượu

• 2 đèn cầy

• 2 điếu thuốc

• 1 đĩa gạo

• 1 đĩa muối hột

• 2 miếng vàng bạc

•1 bộ tam sên đều đã luộc gồm: một miếng thịt ba rọi, một hột vịt, một con tôm hoặc cua

Bộ tam sên gồm thịt, hột vịt và tôm hoặc cua tương truyền đây là 3 món mà Thần Tài ngày còn ở nhân gian rất thích.

Mua vàng để cúng và tích trữ

Theo tín ngưỡng của cha ông ta từ xưa, người dân muốn năm mới được may mắn, công việc hanh thông, đắc tài đắc lộc, tiền bạc rủng rỉnh thì nên mua vàng vào ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm để lấy may.

Vì vậy, trong ngày vía Thần tài, rất nhiều người dân đổ xô ra các tiệm vàng để mua vàng về tích trữ và cúng trên bàn thờ Thần tài. Ngoài ra, các vật phẩm phong thủy như cóc ngậm tiền, đá phong thủy... cũng buôn may bán đắt trong ngày Thần Tài.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh cho hay, trào lưu người dân đổ xô đi mua vàng trong ngày "vía Thần Tài" mùng 10 tháng Giêng mong được may mắn tài lộc trong năm mới xuất hiện nhiều những năm gần đây.

Nhưng thực tế, ngày này không có tài liệu nào ghi chép rõ ràng. Trong ngày này, mọi người có thể đi mua bán vàng nhưng không nhất thiết cứ phải chen lấn, mua giá cao.

Làm lễ đón Thần tài

Ngay từ sáng ngày mùng 10, các gia đình nên có những việc làm biểu thị sự chào đón Thần tài, chào đón tài lộc.

Gia chủ nên tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề và mở tất cả các cửa nhà, cửa sổ đối diện với hướng Tây (hướng Tài Lộc) để đón nhận nguồn năng lượng tích cực và tài lộc cho cả nhà.

Mua vàng gì trong ngày vía Thần Tài để được may mắn cả năm?

Tùy theo lựa chọn của từng gia đình để có thể mua vàng trong ngày Thần tài. Theo đó, có thể mua các loại vàng như: Nhẫn tròn trơn từ 0,5 - 2 chỉ vàng là một trong những sản phẩm được mua nhiều vào ngày vía Thần Tài vì mức giá phù hợp, việc bảo quản dễ dàng.

Bên cạnh nhẫn tròn trơn, vàng miếng cũng là một món đồ được rất nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, nếu lựa chọn mua vàng miếng thì nên lưu ý nên mua ở những cửa hàng vàng lớn và yêu cầu nơi bán xuất hóa đơn tài chính, ghi số sêri miếng vàng nếu là loại 1 lượng, 5 chỉ, đồng thời nên chọn loại bao bì có màng Hologram chống giả để tránh mua phải vàng hàng giả, hàng nhái. Ngoài ra, có thể mua các trang sức bằng vàng tuy nhiên không nên mua loại trang sức có quá nhiều móc nối.



