Những điều cần lưu ý khi thiết kế tiểu cảnh trên sân thượng

Lưu ý hệ thống tưới và thoát nước

Làm một hệ thống dẫn và thoát nước tiện ích, hiện đại là điều đầu tiên mà bạn cần hướng đến khi có ý định xây dựng tiểu cảnh trên sân thượng. Bởi một quang cảnh trên cao không thể nào bê từng xô nước lên tưới cây, hay việc thoát nước chảy không có hệ thống sẽ làm mất tính thẩm mỹ của ngôi nhà. Do đó, việc làm hệ thống thoát và truyền nước là rất thiết thực, nó không những góp phần làm tươi xanh cây cối mà còn duy trì mỹ quan cũng như sự sạch sẽ, gọn gàng của căn nhà. Tuy nhiên, tránh để căn nhà bạn bị ngấm nước bởi hệ thống nước tưới.

Rà soát lại sàn sân thượng

Hãy chắc chắn rằng sân thượng của bạn được xây dựng hợp tiêu chuẩn, không bị thấm dột, gây xuống cấp một số hạng mục, ảnh hưởng đến công trình. Tiếp đó, từ bản thiết kế hãy tiến hành quy hoạch, ngăn chia vị trí tiểu cảnh và đặt hòn non bộ sao cho phù hợp.

Lưu ý sức chịu lực của sân thượng

Khi thiết kế tiểu cảnh sân thượng phải kiểm tra sức chịu lực của trần nhà để đảm bảo không bị thấm nước, xuống cấp để bài trí hợp lý. Bên cạnh đó, gia chủ cần thiết lập hệ thống cấp và thoát nước phù hợp tránh tình trạng nắng nóng thiếu nước cung cấp hoặc mưa gây ngập úng ảnh hưởng đến sự phát triển của cây...

Sân thượng là nơi đón nắng mưa trực tiếp nên chọn những loại cây có rễ chùm và có khả năng chịu đựng tốt với điều kiện của thời tiết. Ngoài ra, bạn nên chọn những cây hoa nhỏ, dễ sống để không phải tốn nhiều công chăm sóc.

Khi sử dụng gạch ốp cho tiểu cảnh sân thượng cần phải chú ý đến tính thẩm mỹ và thấm nước, thoát nước tốt, chịu được tác động của thời tiết.

Lưu ý trong phong thủy

Trang trí vườn cây trên sân thượng không đơn giản là việc trồng cây và chăm sóc, nó còn đòi hỏi bạn phải nắm rõ các lưu ý vô cùng quan trọng trước khi tiến hành lựa chọn bản thiết kế theo sở thích của riêng mình.

Lựa chọn vị trí trang trí tiểu cảnh tránh đè lên các khu vực phòng bếp và phòng ngủ trong nhà. Thường xuyên chăm sóc vườn, tránh trường hợp để cây khô héo hoặc chết. Vì theo phong thủy, cây cối mang may mắn đến, ngược lại nếu để nó chết sẽ đem lại điều không may đến gia đình. Do đó, thường xuyên kiểm tra và chăm sóc đầy đủ phân bón và tưới nước cho cây.

Không nên để cây quá rậm rạp, vì che đi hướng sáng sẽ gây cản trở tài vận, không tốt cho gia đình bạn, bên cạnh đó khi cây quá gần nhau tạo môi trường cho nấm bệnh, ký sinh trùng sinh sống gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nên chọn những loài cây có ý nghĩa, mang lại điềm tốt cho gia chủ.

Có thể nói, thiết kế tiểu cảnh trên sân thượng với nhiều cây xanh giúp thanh lọc không khí và giảm lượng khí thải, khói bụi ô nhiễm bảo vệ sức khỏe con người, mang lại không gian nghỉ ngơi thư giãn và gần gũi với thiên nhiên hơn.

Bên cạnh đó, thiết kế tiểu cảnh làm giảm nhiệt độ trên sân thượng, góp phần không nhỏ vào việc điều hòa không khí, chống nóng hiệu quả.

Tiểu cảnh trên sân thượng nhà phố, nhà ống, nhà cấp 4, biệt thự, tòa nhà cao tầng không chỉ là nơi để thư giãn mà nó còn có ý nghĩa phong thủy, cân bằng âm dương, tạo thế cân bằng cho ngôi nhà.