Những điểm vô lý khi tạm đình chỉ vu Đường 'Nhuệ' đánh người tại trụ sở công an

Vụ Đường Nhuệ bị tố đánh người xảy ra vào ngày 18/11/2014 vừa được phục hồi điều tra lại. Nạn nhân và là người đứng ra tố cáo là bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, trú tại đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) cùng con trai là Mai Thế Duy (33 tuổi, bị thương tích với tỉ lệ 15%). Sau khi xảy ra sự việc, vụ án đã được khởi tố để điều tra, tuy nhiên 6 tháng sau Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Bình lại ra quyết định tạm điều chỉ điều tra vì chưa xác định được bị can, hết thời hạn điều tra.

Liên quan đến việc tạm đình chỉ điều tra vụ Đường 'Nhuệ' đánh người ngay trụ sở công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình vào năm 2014, một vị đại tá, nguyên lãnh đạo Công an một quận của Hà Nội - người có nhiều năm chỉ đạo công tác điều tra, phá án đã đưa ra quan điểm trong vụ án này.

Trao đổi trên Dân Việt, vị đại tá cho hay, vụ Đường 'Nhuệ' và đồng bọn bị tố cáo đánh người gây thương tích ngay tại trụ sở Công an phường, Cơ quan điều tra lại tạm đình chỉ điều tra vì lý do chưa xác định được bị can thì không ai có thể nghe được, chấp nhận được. Vụ việc này có 3 điều vô lý khi tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Thứ nhất, về nguyên tắc, trụ sở Công an phường 24/24 giờ đều có người, có trực ban. Để xảy ra việc đánh người trong trụ sở Công an vì bất cứ lý do gì đã là điều không thể chấp nhận được. Đằng này Cơ quan điều tra khi điều tra lại viện lý do chưa xác định được bị can để rồi ra quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Thứ hai, theo lời của nạn nhân, sau khi nhóm côn đồ hành hung nạn nhân, có chuyện muốn hòa giải. Trong khi Cơ quan điều tra trả lời không xác định được bị can thì tại sao có chuyện đối tượng muốn hòa giải với nạn nhân. Nếu các đối tượng không đánh người thì làm gì có chuyện hòa giải.

Thứ ba, nạn nhân đã tố cáo đích danh ai đã hành hung gây thương tích cho họ. Cơ quan điều tra có triệu tập Nguyễn Xuân Đường, tức Đường 'Nhuệ' và các đối tượng để làm rõ, để xác minh hôm đó có những đối tượng nào tham gia hành hung. Với vụ án xảy ra như trường hợp trên, không khó khăn gì trong áp dụng biện pháp nghiệp vụ để làm rõ, có 5 hay 10 đối tượng cũng truy ra được hết.

Trao đổi trên Tuổi Trẻ, bà Lý (nạn nhân vụ án) kể ngày 17/11/2014, bà có điện thoại trực tiếp cho Nguyễn Xuân Đường đề nghị ông này bảo "đàn em" mang trả lại chiếc xe máy đã lấy cắp của gia đình, bởi qua hình ảnh trích xuất từ camera bà nhận ra người lấy chính là "đàn em" của ông Đường.

Sau cuộc điện thoại này, một nhóm người lạ mặt xăm trổ kéo đến chật nhà bà Lý buông lời dọa dẫm, chửi rủa. Bà phải gọi điện trình báo Công an phường Trần Lãm và Cảnh sát 113 đến để "giải cứu", yêu cầu nhóm người này ra khỏi nhà. Khi lực lượng công an đến thì nhóm người này rút ra khỏi nhà bà nhưng vẫn đứng ngoài chửi bới và ném đồ vào nhà bà.

Đến ngày 18/11/2014, khi bà Lý cùng con trai chuẩn bị đến Công an phường Trần Lãm để trình báo việc mất xe máy thì người phụ nữ có mâu thuẫn chuyện tiền bạc với bà trước đó cũng xuất hiện tại đây và đề nghị cùng đi lên Công an phường để giải quyết.

Theo bà Lý, khoảng 7h cùng ngày, khi mọi người đến phòng tiếp dân của Công an phường Trần Lãm thì thấy có một cán bộ công an trực tại đây, sau đó ít phút thì người này rời khỏi phòng và Đường 'Nhuệ' cùng "đàn em" từ bên ngoài đi vào.

"Khi cánh cửa phòng tiếp dân của Công an phường được khép lại thì Đường Nhuệ cùng đàn em ở bên trong lại chửi bới, dọa sẽ giết cả nhà bà rồi ngang nhiên hành hung mặc chúng tôi kêu cứu" - bà Lý nhớ lại. Hậu quả làm anh Duy bị vỡ xương hàm mặt phải mổ và phẫu thuật đóng đinh. Kết quả trưng cầu giám định pháp y cho thấy anh Duy bị thương tật 15%.

Sau sự việc, Công an TP Thái Bình có lập biên bản và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 5/1/2015. Tuy nhiên, chỉ 6 tháng sau đó (ngày 5/7/2015) thì Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Quyết định này do thiếu tá Cao Giang Nam - phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình khi đó ký. Hơn 5 năm qua, bà Lý gửi đơn kiến nghị, kêu cứu đến rất nhiều cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương để bảo vệ quyền lợi cho mẹ con mình.

Đến nay khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đường 'Nhuệ' và vợ là Nguyễn Thị Dương và một số đối tượng khác để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình cũng phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích cho nạn nhân ngay tại trụ sở Công an phường sau hơn 5 năm xảy ra.

