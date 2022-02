Những điểm mới trong công tác tuyển quân năm 2022 của Bộ Công an

Mặc dù công tác tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ được thực hiện trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong toàn lực lượng CAND, đến nay, các đơn vị, địa phương đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp, linh hoạt, để bảo đảm chất lượng tuyển quân. Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn báo chí, nêu những điểm mới trong công tác tuyển quân của Bộ Công an.

PV: Thưa đồng chí, hôm nay, Công an địa phương bắt đầu tổ chức lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, đồng chí cho biết công tác tuyển quân năm nay trong lực lượng CAND có điểm gì mới, nổi bật?

Trung tướng Tô Ân Xô: Công tác tuyển quân của Bộ Công an năm 2022 tiếp tục thực hiện theo quy định Luật CAND năm 2018, quy định của Chính phủ và Bộ Công an nhưng có những điểm mới, nổi bật là:

Thứ nhất, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân. Từ cuối năm 2021, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác tuyển quân trong toàn quốc và chỉ đạo nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trung tướng Tô Ân Xô.

Thứ hai, thông qua lực lượng Công an xã chính quy trong toàn quốc và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nắm số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nắm hộ, nắm người để chủ động phân bổ chỉ tiêu tuyển phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Công an cấp xã đã trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ, động viên công dân tham gia nghĩa vụ trong CAND.

Thứ ba, Công an địa phương và cơ quan truyền thông, báo chí trong và ngoài CAND đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về nghĩa vụ tham gia CAND, tạo tinh thần phấn khởi để công dân hăng hái đăng ký lên đường nhập ngũ.

Thứ tư, Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện cho Công an địa phương tuyển chọn tối đa chỉ tiêu được giao. Công an cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã nâng cao trách nhiệm, kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan từ khâu xây dựng kế hoạch, thực hiện trình tự tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đến tổ chức giao nhận quân, có văn bản chỉ đạo sát sao, đôn đốc để việc tuyển quân bảo đảm chất lượng, số lượng theo yêu cầu.

PV: Theo tổng hợp của các địa phương trong cả nước thì số lượng công dân phục vụ có thời hạn trong CAND năm nay thế nào, thưa đồng chí Trung tướng?

Trung tướng Tô Ân Xô: Để bảo đảm quân số thường trực, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND, đảm bảo bù đổi số quân xuất ngũ năm 2022, Bộ Công an đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tăng chỉ tiêu tuyển quân năm 2022 so với các năm trước đây.

Công an các địa phương đã tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động công dân đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, nhất là số công dân nữ; đồng thời, mở rộng nguồn dự phòng để kịp thời tuyển bù đổi nếu phát sinh các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn nhập ngũ. Qua báo cáo nhanh, nguồn tuyển của Công an các đơn vị, địa phương đạt khoảng 102,4% so với chỉ tiêu được giao. Qua nắm tình hình, nhiều công dân có trình độ Đại học, Cao đẳng đã đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) gặp mặt động viên tân binh CAND sáng 16/2/2022.

PV: Đồng chí cho biết vấn đề đang rất được nhiều thanh niên, cũng như phụ huynh có con đăng ký tham gia phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND quan tâm, đó là, khi các em được tuyển dụng sẽ được huấn luyện và tham gia những công việc gì của lực lượng CAND?

Trung tướng Tô Ân Xô: Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ được huấn luyện theo Chương trình khung huấn luyện của Bộ Công an trong thời gian 3 tháng về kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND; vận dụng được kiến thức nghiệp vụ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ được phân công về các đơn vị: Cảnh sát cơ động; phòng cháy chữa cháy; trại giam; cảnh vệ, Công an địa phương để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ ANTT theo quy định.

PV: Đồng chí có thể thông tin rõ hơn đối với chiến sĩ nghĩa vụ tham gia phục vụ có thời hạn trong CAND thì được hưởng chế độ, chính sách gì?

Trung tướng Tô Ân Xô: Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định như công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, như: Được phong cấp bậc hàm và hưởng phụ cấp chế độ theo cấp bậc hàm; được đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ nghỉ phép; được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác; được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đã đỗ trước khi nhập ngũ; thân nhân được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, trợ cấp khó khăn đột xuất theo quy định… Khi hoàn thành nghĩa vụ, xuất ngũ được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định hiện hành của Nhà nước; được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú hoặc được đơn vị tiễn và đưa về nơi cư trú.

Ngoài ra, sau 1 năm thực hiện nghĩa vụ trong CAND, được tham gia dự thi vào các trường CAND ở trình độ đại học, trung cấp; được cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Quá trình phục vụ tại ngũ, nếu công dân phấn đấu, rèn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thì được xem xét với một tỷ lệ nhất định để chuyển sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo nghiệp vụ Công an hoặc các ngành nghề cần thiết để bổ sung biên chế cho lực lượng Công an.

PV: Công tác tuyển quân năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Đồng chí có thể chia sẻ một vài khó khăn trong công tác tuyển quân?Bộ Công an có chủ trương, phương án cụ thể để thích ứng như thế nào?

Trung tướng Tô Ân Xô: Trong tình hình dịch bệnh diễn biễn phức tạp, việc thực hiện “3 gặp, 4 biết” khi tuyển quân có nhiều hạn chế do không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp đối với công dân và gia đình để động viên, tuyên truyền do hạn chế đi lại....; công tác thẩm tra, xác minh lý lịch bị kéo dài…

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Công an đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định 100% công dân có lệnh gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022 phải được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR còn hiệu lực đến thời điểm giao nhận quân.

Đồng thời, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế, y tế địa phương, Cục Y tế - Bộ Công an về công tác phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên theo dõi diễn biến, cập nhập hằng ngày tình hình dịch bệnh liên quan đến công dân nhập ngũ, kịp thời báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự, UBND cùng cấp và thông báo cho đơn vị nhận quân nắm.

Ngoài ra, trường hợp công dân có lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR dương tính sẽ bù đổi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND nếu có nguồn dự phòng hoặc tiếp tục thực hiện lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đối với công dân đã kết thúc điều trị, đủ tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và đảm bảo thời gian theo quy định.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng Tô Ân Xô!

Tác giả: Hiếu Quỳnh (thực hiện)

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân