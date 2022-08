Những bước tiến mới của công tác chỉ đạo tuyến tại Bệnh viện Mắt Nghệ An

Công tác chỉ đạo tuyến là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Y tế. Trong những năm qua, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện công tác chỉ đạo tuyến nhằm đưa những dịch vụ kỹ thuật y tế đến gần dân, góp phần thực hiện công bằng và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Bệnh viện Mắt Nghệ An phối hợp với huyện đoàn Diễn Châu khám và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu

Phòng Chỉ đạo tuyến được thành lập năm 2012, là một trong những phòng đầu tiên được thành lập của bệnh viện. Những ngày đầu mới thành lập, công tác chỉ đạo tuyến ở Bệnh viện mắt Nghệ An vẫn còn mới mẻ, thiếu sự điều hành một cách có hệ thống để phát huy lợi thế, vai trò của công tác xây dựng, phát triển chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện.

Đến tháng 12 năm 2020, TS.BS Trần Tất Thắng được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc, phòng Chỉ đạo tuyến đã từng bước vượt qua được khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống và có những đổi mới nhằm thực hiện tốt “sứ mệnh” nhân văn cao cả của mình. Với tiêu chí, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tìm hiểu, học hỏi và đoàn kết trí tuệ tập thể của các đồng nghiệp, đến nay công tác chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Mắt Nghệ An cơ bản đã đi vào “guồng” hoạt động, góp phần tạo nên thành công thương hiệu Bệnh viện tuyến đầu về ngành Mắt tại Nghệ An.

Trong nhiều năm qua, phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Mắt Nghệ An đã liên kết với các khoa phòng chuyên môn phối hợp tổ chức các đợt khám, sàng lọc miễn phí, phẫu thuật lưu động cho các địa phương trong tỉnh. Mỗi năm một huyện sẽ có 2 đợt khám, mỗi đợt khám kéo dài từ 3-4 ngày, với mục tiêu không bỏ sót bệnh nhân. Tại những xã vùng sâu, vùng xa, các đợt khám sẽ diễn ra dài ngày hơn với mong muốn có nhiều bệnh nhân được tư vấn, phổ cập kiến thức chăm sóc sức khỏe và tiếp cận với trang thiết bị y tế hiện đại.

Bác sĩ Lê Phước Sang – Phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Mắt Nghệ An khám mắt cho người cao tuổi

Theo đó, đối tượng trong mỗi đợt thăm khám là người cao tuổi. Đây là nhóm người thường dễ bị mắc các bệnh về mắt do tuổi tác như đục thủy tinh thế, mộng thịt, quặm người già, tật khúc xạ, lác,… Sau khi thăm khám, những trường hợp bệnh cần chữa trị, bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân đến bệnh viện để phẫu thuật, điều trị và chăm sóc. Mỗi chuyến khám lưu động của các bác sĩ Bệnh viện Mắt Nghệ An không chỉ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành mà hơn hết còn mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, đó là sứ mệnh cao cả, mang lại đôi mắt sáng cho người dân.

Các đợt khám mắt được phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Mắt Nghệ An phối hợp tổ chức thường niên tại những địa bàn có điều kiện khó khăn

Theo số liệu thống kê, tại Nghệ An, đến năm 2020, số người có thị lực kém toàn tỉnh tồn đọng khoảng 45.000 mắt cần phải phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo. Hàng năm, con số này mắc mới là 20%. Ước tính hiện tại trên toàn tỉnh với dân số hơn 3,5 triệu dân có khoảng 32.000 người mù một hoặc hai mắt do đục thể thủy tinh.

Bên cạnh đó, một số bệnh mới như võng mạc tiểu đường, tật khúc xạ có xu hướng gia tăng. Hàng năm, các cơ sở y tế khám và phát hiện khoảng 27.000 người bị tật khúc xạ, chiếm khoảng 0,9% dân số của tỉnh, số lượng bệnh nhân Glocom tăng dần theo từng năm và chiếm khoảng 2% tổng số bệnh nhân đến điều trị các bệnh về mắt.

Dù trời nắng nóng nhưng các cụ đến thăm khám rất đông

Mặt khác, tại các địa phương vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhiều người bệnh thiếu kiến thức về phòng và chữa bệnh mắt. Có tới 1/3 số người mù và kém thị lực không biết bệnh mắt của mình có thể chữa được. Dù hàng năm ngành mắt đã phẫu thuật điều trị giải phóng mù lòa mang lại ánh sáng cho hàng trăm nghìn người, tuy nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Chính vì thế, việc phát hiện sớm bệnh và các tật về mắt sẽ giúp bệnh nhân tiếp cận được các phương pháp điều trị thích hợp, kịp thời, tránh tình trạng bệnh nặng mới đến các cơ sở y tế.

Các cụ đến từ rất sớm để được các Bác sĩ Bệnh viện Mắt Nghệ An thăm khám

Được biết, năm 2020 đến nay, công tác chỉ đạo tuyến Bệnh viện Mắt Nghệ An đã khám sàng lọc cho 50.500 bệnh nhân, phát hiện 6.974 ca đục thủy tinh thế, 1.071 ca mộng thịt,…..

Việc phẫu thuật giải phóng mù lòa đã được triển khai tại tuyến tỉnh và chuyển giao kỹ thuật theo Đề án bệnh viện vệ tinh của tỉnh, trở thành kỹ thuật thường quy tại các đơn vị tuyến huyện về phẫu thuật thay thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco, đã mang lại thị lực gần như tối đa cho người bệnh ngay tại tuyến y tế cơ sở.

Ngoài ra, phòng chỉ đạo tuyến cũng đã liên kết với các bác sĩ trong bệnh viện tiến hành tổ chức các đợt tập huấn kiến thức phòng chống mù lòa cho hội người cao tuổi và trung tâm y tế huyện trên địa bàn tỉnh. Thông qua các đợt tập huấn, các học viên được nắm vững và nâng cao kiến thức về phòng chống mù lòa, giúp việc triển khai khám chữa bệnh tại cơ sở có hiệu quả hơn, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe đôi mắt cho người dân.

Bác sĩ CKII Hồ Hữu Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An tập huấn kiến thức phòng chống mù lòa cho Trung tâm y tế huyện Yên Thành

Các chương trình khám mắt và cấp phát thuốc miễn phí cũng được phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Mắt Nghệ An phối hợp tổ chức thường niên tại những địa bàn có điều kiện khó khăn. Tại đây, người cao tuổi được các Bác sĩ kiểm tra chức năng mắt, khám thị lực, phân loại, tư vấn các bệnh về mắt... có chỉ định phẫu thuật nhằm giảm biến chứng gây mù và giảm tỷ lệ mù lòa cho người dân. Trong buổi thăm khám, người cao tuổi được cấp và phát thuốc kháng sinh điều trị viêm nhiễm, thuốc bổ mắt miễn phí.

Bác sĩ CKII Hồ Hữu Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Nghệ An tập huấn kiến thức phòng chống mù lòa cho Hội Người cao tuổi huyện Thanh Chương

Trong nhiều năm qua, công tác chỉ đạo tuyến Bệnh viện Mắt Nghệ An đã có những bước tiến vững chắc. Điều đó đã giúp nhiều người bệnh tìm thấy ánh sáng đồng thời cũng giúp Bệnh viện Mắt Nghệ An tạo được dấu ấn trong lòng người dân trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh lân cận.

Con đường tìm lại ánh sáng cho người dân đang còn rất dài và gian nan. Chính vì vậy, rất cần sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể các bộ nhân viên và sự đồng hành của Ban Giám đốc Bệnh Viện Mắt Nghệ An để hoàn thành sứ mệnh được giao. Ánh sáng chính là hi vọng của tương lai, hãy chung tay để tương lai của tất cả chúng ta ngày càng tươi đẹp.

Tác giả: Chi Nguyễn

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn