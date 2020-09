Những bi kịch mang tên ADN: Bản giám định nghiệt ngã

Ba người trong gia đình thiệt mạng sau khi có kết quả xét nghiệm ADN Tháng 3/2020, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra một vụ án rất đau lòng mà nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng sau khi xét nghiệm ADN. Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ án tại Hà Giang.

Chiều 20/3/2020, một chiếc xe Mercedes đỗ tại con đường cụt dẫn vào công trình thủy điện trên địa bàn xã Phương Độ (TP Hà Giang). Lại gần kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện một đôi vợ chồng cùng cháu bé 9 tháng đã tử vong trong xe. Danh tính của nạn nhân được làm rõ là anh T.Đ.M. (sinh năm 1974, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang), chị N.T.B.Ng. (sinh năm 1982, vợ anh M.) Theo người nhà nạn nhân, thời gian gần đây hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do anh M. nghi ngờ chị Ng. ngoại tình và cháu bé 9 tháng tuổi không phải là con mình. Sau đó, anh M. đã tiến hành xét nghiệm ADN và hai vợ chồng càng mâu thuẫn nhiều hơn. Sáng 19/3, anh M. lái xe ôtô đến đón vợ và con trai rời chỗ làm. Xe chạy lòng vòng nhiều đoạn đường rẽ xuống một con đường nhỏ gần ven sông phía cuối thành phố (thôn Hạ Thành, xã Phương Độ) rồi dừng hẳn. Qua khám nghiệm, Cơ quan công an nhận định anh M. đã sử dụng bình gas nhỏ xả ra gây ngạt cho vợ, con và chính mình trong khi cửa xe bị khóa chặt. Thi thể cả 3 người đều nằm ở hàng ghế sau, chị Ng. vẫn ôm chặt con trai.