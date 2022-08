Nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi nhau, nghi do mâu thuẫn 'giật cô hồn'

Ngày 14/8, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang điều tra, làm rõ vụ ẩu đả xảy ra trên đường Nguyễn Văn Khối (phường 8, quận Gò Vấp).

Theo những người chứng kiến vụ việc, khoảng 18h ngày 13/8, một nhóm người trong lúc giật đồ cúng cô hồn ở khu vực trước một quán bar trên đường Nguyễn Văn Khối thì nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sau đó, một nhóm người bỏ đi.

Nhóm người dùng hung khí rượt đuổi nhau, nghi do mâu thuẫn ‘giật cô hồn’.

Khoảng 1 giờ sau, hàng chục thanh niên xuất hiện. Nhóm này chở nhau trên nhiều xe gắn máy, tay cầm theo hung khí tự chế như mã tấu, cây chỉa… đến khu vực quán bar trên tìm “đối thủ” và la hét, rượt đuổi nhau gây náo loạn cả khu vực.

Nhóm người cầm hung khí rượt đuổi, chửi bới gây náo loạn trên đường. (Ảnh chụp từ clip)

Nhận được tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để vãn hồi trật tự.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an quận Gò Vấp cho biết, đã mời những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hữu Huy

Nguồn tin: Báo Tiền Phong