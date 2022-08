Nhóm 'quái xế' mang hung khí bốc đầu xe máy bị công an triệu tập

Theo đó, vào khoảng 23h30 ngày 28/8, nhóm thanh thiếu niên này điều khiển xe máy tụ tập, cổ vũ đua xe, đánh võng gây mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 16 (đoạn qua địa phận thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong).

Sau khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh.

Ngày 29/8, Đội Cảnh sát giao thông – trật tự (Công an huyện Quế Phong) đã mời các đối tượng về trụ sở để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng Vi Anh Tuấn, Hoàng Quốc Lập, Hà Minh Thạc, Hà Tú Tài, Lô Quyết Thưởng, Vi Văn Kế, Hà Lương Quốc Đại, Lô Kiều Ân, Lô Văn Mạnh, Lô Đức Duy đã thừa nhận hành vi sai trái. Lực lượng chức năng cũng đã liên lạc với phụ huynh và xử lý hành chính về lỗi giao xe cho trẻ vị thành niên, đồng thời tạm giữ 4 xe máy và 4 dao kiếm, mác, tuýp sắt.

Nhóm đối tượng đua xe mang theo hung khí - Ảnh Công an huyện Quế Phong

Hiện Công an huyện Quế Phong đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

