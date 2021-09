Nhóm nam, nữ thanh niên "mở tiệc thác loạn" trong chung cư cao cấp

Ngày 24-9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Hùng (SN 1989, trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Phương Thị Thúy Quỳnh (SN 1999 trú tại huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

4 cô gái đều dương tính với chất ma tuý - Ảnh: L.Nh.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 15-9, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra một căn chung cư tại khu đô thị chung cư cao cấp (thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) thì phát hiện 8 thanh niên gồm 4 nam, 4 nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 1 đĩa sứ màu trắng trên bề mặt có dính 0,096 gram Ketamine, 1 thẻ nhựa, 1 ống hút được quấn bằng tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng, 1 đèn chớp, 1 loa, 3 bình khí để bơm bóng cười.

Qua xét nghiệm, cả 8 người đều dương tính với chất ma túy.

Theo lời khai của các đối tượng, tối 15-9, Vũ Văn Hùng đã rủ nhóm bạn và 4 cô gái đang trú tại khu đô thị này về nhà Hùng để "bay lắc". Theo đó, Hùng đã chuẩn bị sẵn ma túy nhưng đang "bay" thì hết. Lúc này, Phương Thị Thúy Quỳnh đã gọi điện để lấy ma túy từ nơi khác ship đến cho nhóm tiếp tục sử dụng.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động