Nhóm côn đồ chém chết người sau va chạm giao thông

Các đối tượng khi bị bắt giữ.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Long Biên (TP. Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Nam (SN 1995), Nguyễn Việt Anh (SN 1983) cùng trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội và Vũ Hồng Hải (SN 1995, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo tài liệu của cơ quan Công an, tối ngày 27/2, sau khi ăn sinh nhật của Nam, nhóm 7 thanh niên nam nữ rủ nhau tới một quán hát tại quận Hoàn Kiếm. Tại đây, một cô gái tên M. tâm sự bị 2 thanh niên ở huyện Gia Lâm xúc phạm trên mạng xã hội, sau đó xảy ra mâu thuẫn nên nhờ cả nhóm đi giải quyết. Trước khi đi, nhóm bạn của M. đã mang theo hung khí.

Khoảng 0h30 ngày 28/2, trong lúc lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc địa bàn phường Phúc Đồng, quận Long Biên) xe ô tô của nhóm M. xảy ra va chạm với một chiếc xe máy do anh L.V.T (SN 1995, trú tại tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Phát sinh mâu thuẫn, Nam, Việt Anh và Hải đã lấy kiếm trên giấu xe ô tô chém liên tiếp khiến anh L.V.T tử vong tại chỗ. Gây án xong, nhóm M. lên xe ô tô tiếp tục di chuyển, rồi về nhà M. ngủ.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Long Biên phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thành phố đã bắt giữ Việt Anh và Hải, riêng đối tượng Nguyễn Hoàng Nam bỏ trốn. Đến ngày 8/3, Nam đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: T.Thứ

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam