Nhóm “cải trang ăn xin” chính thức xin lỗi chính quyền và nhân dân Hội An

Đây là nội dung bức thư xin lỗi của nhóm người cải trang thành những người ăn xin ở Hội An rồi đăng lên trang mạng xã hội gây xôn xao dư luận tuần qua.

Nhóm người cải trang ăn xin ở Hội An đã xin lỗi chính quyền và nhân dân TP Hội An

Chiều ngày 7/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Lanh – Trưởng phòng văn hóa thông tin TP Hội An – cho biết, nhóm cải trang giả danh ăn xin ở Hội An đã chính thức có thư xin lỗi chính quyền và nhân dân TP Hội An về việc làm “chưa đúng đắn” của mình.

Nhóm người này thừa nhận đã phạm một khuyết điểm, là làm xấu đi hình ảnh của phố Hội vốn rất đẹp, hiền hòa trong mắt người dân cả nước lẫn du khách quốc tế.

“Những hình ảnh về một nhóm “cái bang’ mà nhóm chúng tôi đã chụp tại Hội An đơn thuần chỉ là để câu like. Hoàn toàn không có một dụng ý sâu xa nào cả. Tuy nhiên, những hình ảnh này lại xuất hiện đúng vào thời điểm cả nước đang gồng mình chống dịch”, nội dung bức thư xin lỗi nêu rõ.

Nhóm người này cũng thừa nhận sự nông nỗi, thiếu suy nghĩ chín chắn của một công dân nước Việt và việc làm đó là sai nên đã chủ động làm việc với chính quyền Hội An, được giải thích, phân tích về các hành vi trên nên nhóm nhận thấy những việc làm của mình vào ngày 31/3 tại Hội An là không đúng, gây xáo trộn không đáng có trong cộng đồng facebook và đặc biệt là đã gây tổn thương nghiêm trọng đến tâm tư tình cảm của người dân Hội An.

“Quê hương Hội An vẫn đẹp và nồng hậu tiếp đón những người con như chúng tôi, nhưng chúng tôi đã làm xấu đi hình ảnh đó bằng những việc làm không đáng có. Chúng tôi tự thấy mình thật đáng xấu hổ”, bức thư xin lỗi bày tỏ.

Sau khi làm việc với chính quyền Hội An về những sai phạm này, cả nhóm đã tự kiểm điểm bản thân và hứa sẽ không bao giờ tái phạm lần nữa, cho dù những điều nhỏ nhất có thể gây tổn hại cho quê hương.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 31/3, trang mạng facebook xuất hiện clip cùng nhiều hình ảnh ghi lại cảnh một nhóm người ăn xin ở phố cổ Hội An. Nhóm này trong bộ dạng rách nát, đầu đội nón, mặc trang phục của người ăn xin và ngồi cầm chén xin tiền.

Sau khi clip và hình ảnh được đăng tải, nhiều người đã chỉ trích nhóm người này đã tạo những hình ảnh rất phản cảm, gây hoang mang dư luận, đặc biệt trong bối cảnh toàn xã hội đang nỗ lực chống dịch.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí