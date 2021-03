Nhóm bảo vệ 'hỗn chiến' với người dân gây náo loạn cả bệnh viện ở Tuyên Quang

Tối 9/3, một lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang, (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ vụ việc nhóm bảo vệ xảy ra mâu thuẫn, “hỗn chiến” với người nhà bệnh nhân tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Nhóm bảo vệ hỗn chiến với người nhà bệnh nhân trong khuôn viên bệnh viện. (Ảnh cắt từ clip).

Theo vị lãnh đạo này, vụ việc xảy ra vào chiều 9/3, hiện đơn vị đã làm việc với những người liên quan để lấy lời khai, đo nồng độ cồn.

“Đánh giá sơ bộ, những người tham gia ẩu đả không có thương tích gì nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ và sẽ thông tin lại đến cơ quan báo chí”, vị lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang thông tin thêm.

Nhiều người dân can ngăn nhưng bất thành.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa một người đàn ông và một nhóm nhân viên bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Theo thông tin đăng tải cùng đoạn clip, nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát do người nhà bệnh nhân bị nhắc đeo khẩu trang nhưng do “vội vã và bức xúc” nên cự cãi, to tiếng với người bảo vệ.

Sau đó, khi không kìm chế được cảm xúc và hành vi, người nhà bệnh nhân đã lao vào hành hung nhân viên bảo vệ. Thấy đồng nghiệp bị đánh, các bảo vệ khác cũng lao vào đánh người nhà bệnh nhân. Chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này, nhiều người dân ở gần đã xông vào can ngăn nhưng không hiệu quả.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Tùng Nguyên

Nguồn tin: saostar.vn