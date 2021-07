Nhiều người phải đi cách ly sau khi truy bắt tử từ mắc COVID-19 trốn trại

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP chiều 16/7, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, tử tù Nguyễn Kim An đã được đưa về lại Trại tạm giam Chí Hòa để thực hiện cách ly, điều trị.

Bên cạnh đó, Công an TP cũng phối hợp với ban chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương, cơ sở y tế để cách ly, tầm soát những người liên quan như gia đình bác xe ôm. Các chiến sĩ tham gia truy bắt cũng đã được cách ly tại địa phương.

Phó Giám đốc Công an TP.HCM Trần Đức Tài thông tin tại họp báo. (Ảnh: TTBC)

Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM đã được tiêm 1 mũi vaccine, đồng thời lực lượng tham gia chống dịch, vào địa điểm phong tỏa, cách ly đều được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ.

Liên quan tới truy vết những người đã tiếp xúc với tử tù trước khi bị bắt giữ, Thiếu tướng Tài cho biết thêm, ngay sau khi bắt giữ, Công an TP.HCM đã khai thác nhanh lộ trình ban đầu và đã thông báo kịp thời tới các địa phương.

"Gia đình người xe ôm chở tử tù đã được xét nghiệm và mời đi cách ly. Ngoài ra, những địa điểm đối tượng đã đi qua được lên danh sách và gửi về địa phương để thực hiện khai báo y tế, cách ly theo quy định", Thiếu tướng Tài thông tin.

Về việc đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ không bị lây nhiễm, Thiếu tướng Tài cho hay, Công an thành phố cũng như lãnh đạo các cấp tham gia xem đây là nhiệm vụ quan trọng, tính toán hợp lý giữa lực lượng tham gia phòng chống dịch và lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM, khoảng 1h ngày 16/7, đối tượng bị truy nã Nguyễn Kim An đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP bắt được khi đang lẩn trốn tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Đáng chú ý, tử tù Nguyễn Kim An (27 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận) đã trốn khỏi trại giam Chí Hoà khi đang mắc COVID-19. Ngay sau khi đối tượng bỏ trốn, PC02 đã gửi thông báo đến Cục Cảnh sát Hình sự và Phòng PC02 các tỉnh, thành phía Nam đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng.

