Nhiều khu đất “vàng” bỏ hoang ở Nghệ An

Khu đất “vàng” 2 mặt tiền giáp QL1A gần 14 năm nay để cỏ dại mọc.

Gần 14 năm nay, khu đất “vàng” nằm ở vị trí tiếp giáp 2 mặt tiền đường Phan Bội Châu và Mai Hắc Đế (quốc lộ 1A), thuộc địa phận phường Quán Bàu, TP Vinh có diện tích 11.253,3m2 đã được thu hồi để làm dự án, nhưng lại bỏ hoang từ đó đến nay.

Tháng 12/2007, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC - Vinh - Plaza. Dự án do Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC làm chủ đầu tư, được xem là dự án thu hút đầu tư của tỉnh, được bố trí tại khu đất đắc địa, có giá trị sinh lợi rất cao của TP Vinh.

Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn “án binh bất động”. Khu đất “vàng” “đắp chiếu” suốt 14 năm, gây lãng phí và làm xấu hình ảnh mỹ quan đô thị của thành phố. Toàn bộ khu đất bị bỏ hoang, rác thải cây dại, cỏ hoang mọc um tùm.

Một điểm khác là khu đất “vàng” rộng 3,77ha tọa lạc trên hai mặt đường lớn là Lê Hồng Phong và đại lộ Lênin, TP Vinh cũng bỏ hoang, nhếch nhác, cỏ dại mọc um tùm suốt nhiều năm qua. Tại vị trí này, năm 2005 được thu hồi để quy hoạch xây dựng khu hành chính tập trung tỉnh Nghệ An, quy hoạch xây dựng gồm hai khối tháp vươn cao 27 tầng với tổng khái toán dự kiến là 2.178 tỉ đồng. Công trình được xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạm dừng quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính của các địa phương nên tỉnh Nghệ An đã dừng đề án này từ tháng 10/2015 cho đến nay. Hiện khu đất này để hoang, chỉ sử dụng vào dịp Tết để thương lái lập chợ hoa bán đào, quất. Một phần đất được Công ty CP Công viên cây xanh mượn để ươm cây cảnh và những loại cây giống khác. Phần còn lại hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm, xung quanh hàng rào nhiều nơi người dân tận dụng để vứt rác bừa bãi.

Dự án Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng BMC tại đường Nguyễn Thị Minh Khai (nằm trong khối 18, phường Hưng Bình) đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng dù chưa đưa vào sử dụng ngày nào. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2006, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2010, do Công ty Vật liệu Xây dựng và Xây lắp Thương mại BMC (có địa chỉ tại TP HCM) đầu tư. Sau nhiều lần điều chỉnh thời gian gia hạn thi công, đến năm 2013, dự án này xây dựng được 11 tầng rồi chính thức “đắp chiếu” từ đó đến nay.

Khu đất rộng 9.667,8m2 của Cty Bến xe Nghệ An từ tháng 4/2018 bỏ không từ khi bến xe được di dời ra ngoại ô.

Tại phường Lê Lợi, khu đất rộng 9.667,8m2 từ tháng 10/1992 được giao cho Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An (cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước) để thực hiện dự án Bến xe Trung tâm TP Vinh. Gần đây, do tốc độ đô thị hóa, bến xe nằm trong nội thành không còn phù hợp nên UBND tỉnh Nghệ An đã có chủ trương di dời, cho doanh nghiệp thuê đất tại xã Nghi Kim để làm bến xe mới.

Tháng 4/2018, Bến xe Bắc Vinh có tổng vốn đầu tư 320 tỉ đồng, diện tích 4ha chính thức đi vào hoạt động, bến xe tại phường Lê Lợi đóng cửa. Sau khi được thuê đất để làm bến xe mới, Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An không trả lại đất ở bến xe cũ cho Nhà nước, mà muốn tiếp tục được sử dụng khu đất nói trên làm trung tâm thương mại, không thông qua đấu giá.

Nhiều năm qua, những khu đất “vàng” nằm ngay trung tâm TP Vinh trong cảnh “im lìm”, đây không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn là sự lãng phí nguồn lực để phát triển thành phố với mục tiêu phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023.

Tác giả: Q. Vinh – Võ Trà

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam