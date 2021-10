Nhiều địa phương tại TT-Huế xác minh dữ liệu từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên

Theo các địa phương tại TT-Huế, vào tháng 10 và 11/2020, ca sĩ Thủy Tiên cùng đoàn từ thiện đã có hai đợt trao tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi hậu quả lũ lụt trên địa bàn tỉnh.

Xác minh bước đầu, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên từng về trao tiền tại các xã Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Phước, Quảng Vinh, thị trấn Sịa (huyện Quảng Điền); Phong Sơn, Phong Thu (huyện Phong Điền)…

Theo ông Đặng Ngọc Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng An (huyện Quảng Điền), cơ quan này vừa nhận được công văn của Bộ Công an về việc yêu cầu địa phương tổng hợp thông tin, chứng cứ, dữ liệu về hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên để cung cấp cho công an.

Xác nhận của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Thọ (Quảng Điền, TT-Huế) về số tiền từ thiện của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và đoàn.

Ông Hải cho hay, vào ngày 8/10/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng An nhận được công văn từ phía công an. Cơ quan này hiện tổng hợp dữ liệu để cung cấp cho công an.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng An, vào ngày 20/11/2020, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng đến trao quà từ thiện tại xã này. Đoàn từ thiện đã báo trước và nhờ Ủy ban MTTQ xã Quảng An lập danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng để hỗ trợ tiền.

Ủy ban MTTQ xã Quảng An đã lập danh sách gồm 2.632 hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt để nhận hỗ trợ tiền. Tuy nhiên, do có 16 hộ dân đến chậm, nên đoàn trao cho 2.616 hộ, với tổng số tiền 2.616.500.000 đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng An đã có thư cảm ơn và ký văn bản xác nhận số tiền đã trao hỗ trợ bà con của đoàn ca sĩ Thủy Tiên.

Cũng trong ngày 20/11/2020, Thủy Tiên cùng đoàn từ thiện còn trao ủng hộ số tiền 1.965.500.000 đồng cho 1.959 hộ dân tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Hoạt động này đã được lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Thọ xác nhận bằng văn bản.

Ông Phan Cảnh Ngưu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền, thông tin, đợt lũ lụt kéo dài nhiều ngày vào cuối năm 2020 khiến hàng nghìn hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng, mất mát tài sản, hư hỏng nhà cửa. Chia sẻ khó khăn cùng người dân vào thời điểm đó, nhiều cá nhân, tổ chức đã về địa phương để trao quà, tiền từ thiện, trong đó, có đoàn của ca sĩ Thủy Tiên và người nhà.

Ca sĩ Thủy Tiên trao quà từ thiện tại huyện Quảng Điền, TT-Huế

Theo ông Ngưu, đoàn của Thủy Tiên về trao từ thiện tại huyện Quảng Điền trong hai đợt. Đợt đầu vào tháng 10, đợt hai vào tháng 11/2020.

“Trong đợt 1, đoàn trao hỗ trợ tại thị trấn Sịa, xã Quảng Vinh, Quảng Phước. Tại đợt trao này, đoàn không liên hệ với chính quyền huyện, xã mà tự thuê thuyền rồi gặp trực tiếp người dân để trao. Họ trao tiền là có thật, nhưng không thống nhất mức tiền cho từng hộ, mà tùy theo hoàn cảnh để hỗ trợ. Trong đợt trao này, chúng tôi không thể xác nhận được tổng số tiền mà đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trao là bao nhiêu”, ông Ngưu cho biết.

Còn Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền thông tin, cuối năm 2020, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên có về các xã Phong Thu, Phong Sơn để trao tiền hỗ trợ bà con. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền không trực tiếp làm việc với đoàn mà làm cầu nối giới thiệu đoàn từ thiện về làm việc với cấp xã để trao hỗ trợ. Huyện này chưa thể tổng hợp chính xác số tiền của Thủy Tiên làm từ thiện hỗ trợ người dân lũ lụt ở trên địa bàn vào cuối năm 2020.

