Nhiều địa phương đón Tết thiếu điện dân phải dùng đèn điện thoại tiếp khách

Tình trạng mất điện bắt đầu xảy ra từ chiều 30 Tết và kéo dài đến đêm mùng 1 vẫn chưa khắc phục xong.

Anh Hồ Tuấn Anh ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết: Tình trạng mất điện bắt đầu xảy ra từ đúng đêm Giao thừa và vẫn tiếp diễn mấy nay. Điện thường mất đột ngột, không có thông báo nên người dân đều không biết trước để dự phòng. Mất điện, cuộc sống của mọi gia đình đều đảo lộn, lại đúng vào dịp Tết nên hạn chế nhiều hoạt động vui chơi, gây ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần của mọi người.

“Chúng tôi thường hay tụ tập các gia đình hát karaoke hoặc buôn chuyện tại nhà những người bạn. Nhưng mất điện chỉ có thể về nhà nằm ngủ, rất bức xúc. Đặc biệt, ngày 30 Tết, cả nhà đang quây quần chuẩn bị đồ cúng đón giây phút Giao thừa thiêng liêng và chào đón những người khách xa về thăm nhà thì điện tắt phụp lúc 19h20 để lại một màu tối đen, chúng tôi phải dùng đèn điện thoại tiếp khách”, anh Thi, người dân ở xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An cho biết.

Chia sẻ với PV Báo Giao thông, ông Lê Xuân Dương, Chủ tịch UBND xã Đô Thành xác nhận trên địa bàn xã có gặp sự cố về điện. Cụ thể, sáng 30 Tết mất điện 2 lần và một lần vào lúc 19h20 tối cùng ngày. Vào ngày mồng 1 Tết, mất nhiều lần vào buổi sáng và buổi tối mất điện từ 20h đến 5h sáng ngày mồng 2 Tết.

Theo ông Dương có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự cố điện trên: Một mặt do nhu cầu tiêu thụ điện trên địa bàn tăng cao vào những ngày Tết gây nên quá tải trạm biến áp. Mặt khác, do mưa to, gió lớn gây ảnh hưởng đến đường dây truyền tải khiến điện mất đột ngột.

“Không những ở xã Đô Thành mà còn ở các xã khác trong huyện Yên Thành như xã Thọ Thành, Đức Thành, Tân Thành, Bảo Thành hay Diễn Tháp, Diễn Xuân (huyện Diễn Châu)… cũng đồng loạt mất điện trong ngày 30 và mồng 1 Tết”, ông Dương nói.

Ngày mồng 1 Tết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã phát thông báo về việc các cán bộ nhân viên ngành Điện vẫn đang khẩn trương xử lý, khôi phục cấp điện nhanh nhất để bà con kịp có điện trở lại vui Tết đón Xuân.

Theo đó, EVN cho rằng nguyên nhân sự cố là do mưa lớn, mưa đá gây ảnh hưởng tới lưới điện phân phối.

Cụ thể, từ ngày 24/1 (ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) tới ngày 25/1 (mồng 1 Tết Canh Tý), tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc đã xảy ra mưa lớn kéo dài, thậm chí nhiều nơi có mưa đá gây ảnh hưởng tới lưới điện phân phối. Điển hình như các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ,... Tại thủ đô Hà Nội, có 3 huyện cũng bị ảnh hưởng là Phú Xuyên, Thường Tín, Ba Vì.

Ngày 25/1/2020, mưa lớn, mưa đá tiếp tục xảy ra tại nhiều địa phương. Đơn cử tại tỉnh Thái Bình, thiên tai gây một số sự cố điện ở khu vực TP. Thái Bình và huyện Kiến Xương. Công ty Điện lực Thái Bình đã huy động gần 800 CBCNV (kể cả lực lượng không nằm trong danh sách trực Tết) làm việc liên tục để cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng ngay trong ngày.

Theo khảo sát của Báo Giao thông, đến sáng 26/1 (mồng 2 Tết Canh Tý) vẫn còn nhiều vùng quê ở miền Bắc và miền Trung bị mất điện. Đơn cử như Quảng Xương (Thanh Hóa), Quỳnh Lưu (Nghệ An), Lục Yên (Bắc Giang), Bình Lục (Hà Nam), Phú Lương (Thái Nguyên)...

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: Báo Giao thông