Nhật Lê đăng status đầy ẩn ý khi Huỳnh Anh vẫn ở bên Quang Hải sau lộ tin nhạy cảm

Khi Quang Hải vướng ồn ào lộ tin nhắn riêng tư, nhiều người tin rằng anh không thể giữ chân Huỳnh Anh. Thậm chí, hàng loạt người hâm mộ khuyên Huỳnh Anh nên chia tay sớm tránh việc bị “cắm sừng” và thói trăng hoa của tiền vệ tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, trái với dự đoán của nhiều người, Huỳnh Anh lại thân mật và thường xuyên xuất hiện bên Quang Hải trong các sự kiện nổi bật.

Cụ thể, chiều 24/6, Huỳnh Anh bất ngờ xuất hiện trên SVĐ Gò Đậu cổ vũ bạn trai. Đến tối cùng ngày, cô chia sẻ tấm ảnh bạn trai bị thương băng bó ở đầu khi chơi bóng trên sân kèm câu nói: 'What type of girl would I be, if I was to leave when you need me most" (Tạm dịch: Em sẽ trở thành người như thế nào nếu như bỏ đi khi anh cần em nhất).

Không lâu sau, Huỳnh Anh tiếp tục sánh đôi cùng Quang Hải trên khán đài theo dõi trận bóng đá giữa Hà Nội FC và Sài Gòn FC. Cả hai liên tục tương tác và nói chuyện vui vẻ với nhau.

Nhật Lê ngày càng sexy và gợi cảm.

Giữa thời điểm đó, Nhật Lê- tình cũ của Quang Hải bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý. Cô viết: “Hãy xem nhau như là người vô hình, đã bước qua rồi đừng quay trở về chỉ làm người con gái khó xử và tổn thương thôi. Hãy làm theo trái tim mình mách bảo cho cuộc sống của hai người thêm tốt đẹp”.

Dòng trạng thái của Nhật Lê khiến nhiều người tò mò không biết người mà cô muốn nhắc đến là Quang Hải hay thiếu gia Hưng Harry bởi cả hai đều đã có bạn gái mới.

Tác giả: ĐỖ QUYÊN

Nguồn tin: Báo Tiền phong