Nhận định Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Viettel (15H ngày 08/03): “Hậu duệ Thể Công” và nhiệm vụ giải mã tân binh

Ngay khi vừa lên hạng ở mùa giải 2019, Viettel FC lập tức thể hiện tham vọng bằng cách chiêu mộ hàng loạt những ngôi sao lớn như Quế Ngọc Hải, Minh Tuấn và Nguyễn Trọng Hoàng… Tuy nhiên, sân chơi V.League là quá khốc liệt khiến đội hình với đa phần các cầu thủ trẻ phải “vã mồ hôi” mới có thể trụ hạng thành công.

Bước sang mùa giải 2020, đội bóng “hậu duệ Thể Công” tiếp tục chơi lớn khi mang về 2 ngôi sao V.League từ SLNA là Hồ Khắc Ngọc và Trần Nguyên Mạnh. Với những hảo thủ xứ Nghệ cùng sự trưởng thành của những Hoàng Đức, Đức Chiến…Viettel FC đã được xếp vào hàng đội mạnh, sẵn sàng thách thức cả V.Leaegue 2020.

Bên cạnh đó, Viettel còn nhanh tay mang về 2 ngoại binh chất lượng là trung vệ Walter Luiz và tiền đạo Caique Lemes được kỳ vọng sẽ là bệ đỡ cho đội bóng bên cạnh Vua phá lưới V.League 2019 Bruno Cuha.

Với tân HLV Trương Việt Hoàng, Viettel FC không chỉ đặt tham vọng lớn mà còn muốn nhanh chóng xây dựng lối chơi đậm chất lính như các tiền bối Thể Công trước đây. Với dàn sao chất lượng cùng một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm, mục tiêu đầu tiên của Viettel không gì khác là “bỏ túi” 3 điểm sau khi rời sân Hà Tĩnh.

Viettel sẽ mang nhiệm vụ giải mã tân binh V.League Hồng Linh Hà Tinh tại vòng 1

Về phía đội bóng Núi Hồng, với tâm thế là một tân binh thì mục tiêu của thầy trò HLV Phạm Minh Đức không gì khác là trụ hạng thành công. Sự chuẩn bị của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hoàn toàn không ồn ào như nhiều người nghĩ.

Đội bóng xứ Cu Đơ đã mang về khá nhiều bản hợp đồng mới nhưng lại không được đánh giá cao như thủ môn Hoài Anh (Than Quảnng Ninh), Hoàng Lâm (HAGL), Văn Toản (Viettel), Viết Trường (Hà Nội), Tấn Tài (B.Bình Dương), Mạnh Dũng (SLNA), Anh Việt (Than Quảng Ninh). Bên cạnh đó, thành phần ngoại binh bao gồm Jan Almeida Santos (Viettel), Antonio Pereira (tự do), Bruno Henrique (tự do). Bên cạnh đó, những ngoại binh như Jan Almeida Santos, Antonio Pereira, Bruno Henrique cũng chưa để lại nhiều dấu ấn ở sân chơi V.League 2019.