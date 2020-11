Nguyên bí thư Thành ủy Nha Trang bị người lạ tấn công ngay tại nhà

Your browser does not support the video tag.

Cuối giờ chiều nay, căn nhà ông Hoàng Văn Trường vẫn bị phong tỏa để các lực lượng chức năng làm việc - Video: DUY THANH

Cho đến cuối buổi chiều 1-11, các cơ quan chức năng vẫn đang làm việc tại nhà ông Hoàng Văn Trường - nguyên bí thư Thành ủy Nha Trang - để điều tra vụ ông bị gây thương tích phải đi cấp cứu.

Theo một nguồn tin, đầu giờ chiều 1-11 có một người đàn ông đi xe máy, mặc áo khoác đen, đội mũ bảo hiểm kín mặt vào tận nhà ông Trường ở khu đô thị mới Phước Long (P.Phước Long, TP Nha Trang) tấn công, gây thương tích cho ông ở vùng cổ.

Ông Trường được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ông Trường bị rách tĩnh mạch cổ, đã được bệnh viện xử lý và đến 19h ngày 1-11 đã được chuyển sang phòng hồi sức.

Căn nhà của ông Hoàng Văn Trường, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: DUY THANH

Hiện các cơ quan chức năng đang truy tìm người gây thương tích cho ông Trường.

Ông Hoàng Văn Trường năm nay 66 tuổi. Ông nguyên là ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, bí thư Thành ủy Nha Trang nhiệm kỳ 2010-2015. Ông nghỉ hưu vào năm 2014.

Tác giả: DUY THANH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ