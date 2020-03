Người phụ nữ ho, mệt mỏi rồi tử vong bất thường trong phòng trọ

Theo BVPL, tới chiều 5/3, Công an TP Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường, đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ.

Vụ việc xảy ra tại một phòng trọ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Đông Hoà, TP Dĩ An), nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Lan (40 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng).

Theo đó, sáng cùng ngày, người dân trong dãy trọ không thấy chị Lan thức dậy mở cửa phòng trọ nên nhìn qua khe cửa.

Dãy nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: BVPL

Nhìn qua khe cửa thì thấy chị này nằm bất động trên nền nhà, cơ thể tím tái. Lúc này, mọi người cùng nhau phá cửa vào trong để kiểm tra thì phát hiện chị Lan đã chết. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng để điều tra.

Theo một số nhân chứng cho Zing biết, chị Lan thuê trọ tại đây để làm công nhân. Trước lúc xảy ra sự việc, chị Lan có biểu hiện mệt mỏi, ho nên quản lý cho chị về sớm để nghỉ ngơi, đến sáng nay thì xảy ra sự việc trên.

Hiện vụ việc được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

