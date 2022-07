Người phụ nữ Hà Nội tố cáo chồng cũ dâm ô con trai ruột 12 tuổi

Liên quan tới sự việc này, sáng cùng ngày 14/7, trao đổi với PV Dân trí, một vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, hiện phía công an quận đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị Hà và Đội Tổng hợp, Công an quận đang thụ lý điều tra, làm rõ.