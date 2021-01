Ngày 24/1, mạng xã hội Facebook lan truyền clip người phụ nữ bị nhóm người dàn cảnh móc túi táo tợn giữa ban ngày gây hoang mang dư luận.

Người phụ nữ bị nhóm trộm bao vây, dàn cảnh móc túi giữa ban ngày

Theo đó, đoạn clip dài 39 giây ghi lại cảnh người phụ nữ đang đi xe tay ga bị một người đàn ông mặc áo, đội mũ Grab đi xe máy từ sau vọt lên dừng trước đầu xe. Lúc này, 1 người đàn ông đi xe máy ở phía bên trái ngã vào xe người phụ nữ và giằng co với nạn nhân.

Người phụ nữ (khoanh tròn đỏ) bị các đối tượng bao vây xung quanh, dàn cảnh để móc túi. Ảnh cắt từ clip

Ở bên phải, người đàn ông đi xe tay ga áp sát để người phụ nữ ngồi phía sau liên tục thò tay vào túi quần của nạn nhân lấy tài sản. Ở phía sau và phía trước xe máy của người phụ nữ còn có ít nhất 4 người đàn ông đi trên 4 xe máy khác để cản địa.

Đoạn clip được chia sẻ chóng mặt trong các hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook, kèm theo đó là những bình luận bày tỏ sự hoang mang, bức xúc trước hành động táo tợn của nhóm cướp.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng khuyên nhủ nhau cẩn thận về tài sản mỗi khi ra đường, nhất là trong những ngày cận Tết nguyên đán.

Khu vực xảy ra vụ dàn cảnh móc túi. Ảnh chụp sáng 24/1

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại giao lộ đường 52 - đường số 3 (phường 15, quận 11, TPHCM) vào sáng 21/1. Nạn nhân bị dàn cảnh móc túi lấy điện thoại và một số tài sản khác.

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng 24/1, giao lộ trên có gắn camera an ninh của Công an phường 15 và cách đó khoảng 20m là trụ sở UBND phường 15 (quận 11). Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường 15 đã xuống ghi nhận hiện trường, lập hồ sơ.

Giao lộ xảy ra vụ móc túi có gắn camera an ninh của Công an phường 15, quận 11

Liên quan đến vụ việc, một nguồn tin cho biết, Công an quận 11 đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đang truy xét các đối tượng tham gia dàn cảnh móc túi của người phụ nữ.

