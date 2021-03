Người phụ nữ bán vé số bất ngờ lẻn vào khu điều trị bệnh nhân Covid-19

Bà T. bất ngờ lẻn vào khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 10/3, nhân viên y tế của Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Tiền Giang (đặt tại Phòng khám đa khoa Quân dân y trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang) phát hiện bà Nguyễn Thị T.T. (52 tuổi, quê quán phường 1, thị xã Gò Công, Tiền Giang) hành nghề bán vé số, lẻn vào phòng cách ly điều trị cho bệnh nhân N.T.T (34 tuổi) mắc Covid-19, từ Malaysia trở về.

Nhân viên y tế đã lập tức báo cho lực lượng công an đang trực tại bệnh viện phối hợp đưa bà T. đi cách ly. Do bà T. không hợp tác nên Công an huyện Châu Thành đã cử 3 cán bộ đến Trung tâm y tế huyện Châu Thành phối hợp với nhân viên y tế canh giữ bà T.

Tuy nhiên đến 0h26 ngày 11/3, lợi dụng lúc lực lượng canh giữ lơ là, bà T. đã bỏ trốn khỏi phòng cách ly. Qua trích xuất camera nhà trọ nơi bà T. ở thì phát hiện bà này đã về phòng trọ rồi sau đó tiếp tục bỏ đi.

Đến sáng nay 12/3, cơ quan chức năng đã phát hiện bà T. ở thị xã Gò Công, Tiền Giang. Ngay sau đó bà này đã được đưa vào khu cách ly.

Cơ quan chức năng đang lấy mẫu xét nghiệm bà T. và truy vết những người tiếp xúc gần với bà này để có hướng phòng dịch theo quy định.

Bệnh viện dã chiến tỉnh Tiền Giang - nơi xảy ra vụ việc.

Cũng trong sáng nay (12/3), bác sĩ Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang kiêm Giám đốc bệnh viện dã chiến, cho biết, khi phát hiện bà T. lẻn vào phòng bệnh nhân mắc Covid-19, nhân viên y tế đã nhanh chóng phối hợp với công an giữ bà này lại đưa về Trung tâm y tế huyện Châu Thành cách ly.

Tuy nhiên qua trích xuất camera trong phòng bệnh, bà T. chỉ vào phòng chứ chưa tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân vì thời điểm đó bệnh nhân đang ở trong nhà vệ sinh.

Bác sĩ Linh cũng cho biết thêm, Phòng khám Đa khoa Quân dân y đã ngừng hoạt động do đang trong thời gian tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-Cov2. Khi nào không tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 nữa, phòng khám mới hoạt động trở lại.

Tác giả: Nguyễn Vinh

Nguồn tin: Báo Dân trí