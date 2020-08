Người Nhật đi du lịch nước ngoài kiểu kì quặc vì COVID-19

Katsuo Inoue, một doanh nhân Nhật Bản, chọn Ý là điểm đến cho kì nghỉ mùa hè. Ông thích ngồi hạng thương gia và đắm chìm trong vẻ đẹp của thành phố Florence và Rome – mà không cần rời Tokyo.

Inoue, 56 tuổi, cùng vợ mình “bay” trong vai trò hành khách hàng công ty giải trí Tokyo First Airlines. First Airlines là một trong những công ty đang muốn tận dụng thị trường du lịch thực tế ảo đang ngày càng phát triển do nhiều người không thể đi du lịch vì đại dịch COVID-19.

“Tôi thường đi công tác nước ngoài nhưng chưa đến Ý,” Katsuo Inoue chia sẻ với Reuters. “Ấn tượng của tôi rất tốt vì tôi có cảm giác như mình thực sự thấy cảnh vật ở đó.”

Trong chương trình của First Airlines, những hành khách sẽ ngồi trên mặt đất trong một chiếc ghế mô phỏng trải nghiệm của cabin hàng không hạn nhất. Họ cũng được phục vụ đồ ăn và thức uống. Ở bên cạnh, hành khách được thấy những màn hình hiển thị cảnh vật bên ngoài là những đám mây, giống hệt như trong một chuyến bay thực tế. Cùng thời điểm, những chiếc kính thực tế ảo mang đến cho người dùng cơ hội ghé thăm những địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới như Paris, New York, Rome hay Hawaii.

Ở thời điểm hiện tại, COVID-19 đang khiến du lịch quốc tế từ Nhật Bản gần như ngưng trệ. ANA Holdings, hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản, cho biết số lượng hành khách dùng dịch vụ của hãng di chuyển tới nước ngoài đã giảm tới 96% trong tháng 6.

Cùng thời điểm, Hiệp hội Hàng không Quốc tế IATA dự đoán rằng có thể phải tới năm 2024 thì di chuyển trên toàn cầu mới hồi phục trở lại. Trong khi đó, những công ty du lịch ảo như First Airlines đón nhận lượng đặt hàng tăng khoảng 50% kể từ khi đại dịch bắt đầu.