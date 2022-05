Người hàng xóm tay không giải cứu bé gái mắc kẹt lan can cửa sổ tầng 6 chung cư

Theo ECNS, một lính cứu hỏa đã giải cứu thành công một đứa trẻ bị kẹt đầu vào cửa sổ tầng 6 của một khu chung cư ở thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) chiều 18/5. Thời điểm xảy ra sự việc, người lính cứu hỏa này đang không trong thời gian làm việc.

Vào khoảng 14h30 chiều 18/5, một bé gái được tìm thấy vô tình mắc kẹt vào lan can cửa sổ tầng 6, với toàn bộ cơ thể của em lắc lư trong không trung.

An Peng tay không leo tầng 6 giữ bé gái khỏi rơi xuống.

An Peng, một người hàng xóm làm nghề cứu hỏa đã leo lên tầng 6, một tay giữ lấy lan can và tay còn lại giữ bé gái. Hơn chục phút sau, mẹ của bé gái đã về đến nhà, giúp đưa con mình đến nơi an toàn.

An cho biết anh luôn cố gắng tập luyện do nhu cầu công việc.

Theo anh An Peng, khoảng cách giữa các lan can rộng và có thể cháu bé sẽ bị rơi xuống nên anh quyết định giải cứu cháu ngay lập tức.

“Nếu cháu bé ngã ra ngoài cửa sổ, gia đình sẽ rất đau khổ, vì vậy tôi đã trèo lên cửa sổ để giữ cô bé”, anh An nói.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn