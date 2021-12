Người đàn ông gặp nạn, toàn thân cứng đờ trên thang: Camera ghi lại khoảnh khắc ám ảnh

Sự việc diễn ra vào chiều ngày 21/12 được camera an ninh ghi lại. Toàn bộ sự việc kéo dài suốt 2 phút, từ khi nạn nhân bị điện giật đến khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Thời điểm này, người đàn ông bắc thang sắt trèo lên sửa điện trước hiên một ngôi nhà. Đến giây thứ 10, người này gặp nạn, toàn thân bỗng cứng đờ.

Đang sửa điện, người đàn ông bị giật giãy đành đạch trên cao: Diễn biến sau đó gây thót tim

Khoảng 1 phút sau, anh ta cố gắng thoát ra khỏi lướ dây điện rồi từ từ leo xuống khỏi thang, loạng choạng ngã xuống đường.

Đáng chú ý, khi xảy ra sự việc phía trong nhà có một nam thanh niên và người qua đường. Tuy nhiên, không ai biết nạn nhân đang trong tình thế nguy cấp để ứng cứu.

Nhờ sự cố gắng này mà anh này đã thoát chết trong gang tấc. Hiện chưa rõ tình hình sức khỏe của nạn nhân, tuy nhiên sau khi đăng tải đoạn clip khiến dân mạng thót tim.

