Người đàn ông cứu 3 người trên chiếc xe mất phanh

Ngày 29/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip người đàn ông kéo chiếc xe máy mất phanh từ trên đường đèo Tam Đảo, cứu 3 người trên xe thoát khỏi tai nạn.

Người đàn ông đó là Đinh Văn Chiến (ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Anh Chiến làm nghề sửa xe lưu động trên tuyến đường đông đảo khách du lịch này.

Trao đổi với Zing, anh Đinh Văn Chiến cho hay đầu giờ chiều cùng ngày, anh phát hiện xe máy chở 2 người lớn và một trẻ em va chạm vào đuôi ôtô khách 29 chỗ. Xe máy sau đó không dừng lại mà lao nhanh xuống dốc.

Phán đoán chiếc xe mất phanh, anh Chiến lái xe máy đuổi theo. "Tôi không nhớ đã vượt qua bao nhiêu ôtô nữa, chỉ biết chỗ xe máy gặp nạn là điểm cua”, anh kể lại.

Sau khi anh đuổi theo được chiếc xe ga, một tay anh Chiến bóp phanh xe của mình, một tay cố giữ cho chiếc xe gặp nạn dừng lại an toàn. Thời điểm được kéo xe, 3 người gặp nạn tỏ ra hoảng loạn.

Vốn là người sửa xe lưu động, sẵn đồ nghề nên anh Chiến sau đó đã thay cả hai má phanh cho chiếc SH Mode để họ tiếp tục lên đường.

Người đàn ông nhiều năm kinh nghiệm di chuyển trên đường đèo Tam Đảo khuyến cáo du khách hạn chế đi xe ga đồng thời cần kiểm soát tốc độ và kỹ thuật của xe trước khi lên, xuống đèo.

“Tôi từng kéo nhiều trường hợp bị mất phanh như này rồi, hôm nay may mắn có camera ghi lại được nên nhiều người biết thôi”, anh Chiến nhớ lại và cho biết không muốn cộng đồng quá đề cao việc mình làm.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: zingnews.vn