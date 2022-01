Ngọc Hải, Trọng Hoàng và dàn sao Sông Lam đá bóng từ thiện ủng hộ người nghèo đón Tết

Chia sẻ khó khăn với người dân nghèo, hàng năm Nghệ An 24h (Công ty CP Truyền thông 24h Online) tổ chức giải bóng đá từ thiện mang tên "Xuân yêu thương". Qua 3 năm, giải đã quyên góp được trên một tỷ đồng, ủng hộ người dân nghèo các huyện Con Cuông, Quỳ Hợp và Đô Lương của tỉnh Nghệ An.

Ngọc Hải, Nguyên Mạnh rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện

Năm nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên BTC đã không thể tổ chức giải lần thứ 4. Dù vậy, để hoạt động vì người nghèo tiếp diễn, một trận đấu từ thiện quy mô lớn vẫn sẽ được Nghệ An 24h tổ chức.

Nhiều cái tên quen thuộc của bóng đá xứ Nghệ như Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Hoàn, Hồng Việt, Văn Tuân... sẽ góp mặt trong đội hình đội bóng mang tên Vị 1975. Thông tin riêng từ BTC, hai cầu thủ Ngọc Hải và Nguyên Mạnh vừa trở về từ Singapore; sau khi hết thời gian cách ly cũng sẽ xuất hiện ở trận đấu ý nghĩa này.

Đối đầu với các sao Sông Lam sẽ là dàn cầu thủ "phủi" chất lượng của xứ Nghệ hiện nay, như Khánh Kình, Quang Đạt, Hữu Phước, Thái Tôn và dự kiến bổ sung thêm một số gương mặt của FC Anh Pháp, đội bóng vừa trở về từ Giải vô địch bóng đá sân 7 toàn quốc tổ chức ở Khánh Hoà.

Hoạt động hướng đến người nghèo đã trở thành truyền thống của Nghệ An 24h. Trong 3 năm qua, số tiền mà đơn vị này quyên góp ủng hộ người nghèo đón Tết là trên 1 tỷ đồng.

Trận đấu vì thế hứa hẹn không chỉ vận động được những món quà ý nghĩa cho người dân nghèo mà còn là cuộc thư hùng đỉnh cao về chuyên môn, rất đáng để chờ đợi.

Cuộc so tài giữa Vị 1975 và FC Nghệ An 24h sẽ diễn ra lúc 15h, ngày 8 tháng 01 tại sân bóng số 1, TP Vinh, Nghệ An. Toàn bộ số tiền quyên góp được từ trận đấu sẽ được BTC trao cho người dân nghèo Đan Lai, thuộc xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Hà Thảo

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn